Война и цена квадратного метра: как изменилась себестоимость

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 мая 2025, 19:12 Читати українською

Война и цена квадратного метра: как изменилась себестоимость

С начала полномасштабного вторжения себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Причины — не только в цене материалов, а в системной нехватке кадров и кризисе поставок ключевых позиций. Об этом рассказал директор по строительству группы компаний DIM Владимир Жигман.

С начала полномасштабного вторжения себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день.
Фото: DIM

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сегодня на строительстве работает всего 40−50% работников от довоенного уровня. Часть уехала, часть служит в ВСУ. Не хватает квалифицированных сварщиков, крановщиков, высотников, операторов спецтехники — но даже обычных разнорабочих уже не хватает», — отметил Жигман.

По его словам, дефицит рабочей силы заставляет компании повышать зарплаты, привлекать подрядчиков из других регионов, а в отдельных случаях из-за границы. Это напрямую влияет на себестоимость строительства. С начала года себестоимость в сегменте комфорта выросла на 17% до $850−1000/кв.м.

Что еще подорожало

Стройматериалы. Выросли заметно в цене бетон, гипсокартон, штукатурка, плитка. Особенно ощутима нехватка стекла (крупногабаритного, флоата), металлопрофилей и систем остекления — в проектах бизнес-класса это становится особенно ощутимо.

Фасады. В проектах класса «комфорт» применяется «мокрый фасад», в бизнес-сегменте — дорогие системы из керамогранита, а в отдельных кейсах — даже натуральный камень, например травертин. Цены на них выросли на 25−40% в год.

Инженерия. Все больше девелоперов отказываются от электрокотлов, популярных в 2022—2023 годах, из-за сложностей со снабжением, удорожания электрооборудования и систематическими аварийными и стабилизационными отключениями. Газовые системы становятся актуальными там, где разрешает высотность и ДБН.

Ориентировочный средний рост цен на основные строительные материалы в Украине с начала полномасштабной войны (февраль 2022) до мая 2025 составляет от 40 до 60%.

К примеру, бетон подорожал фактически вполовину, что связано с повышением стоимости топлива, логистическими трудностями и снижением производственных мощностей до 30−40% от довоенного уровня. Стоимость гипсокартона увеличилась на 35−45%.

Причины включают удорожание сырья, в частности гипса, и рост энергетических затрат. Приблизительно в этом же диапазоне наблюдается и рост стоимости штукатурки — 30−40%. Это обусловлено повышением цен на цемент и наполнители, а также увеличением затрат на энергоносители.

Плитка тоже подорожала: рост на 50−60%. Основные факторы — импортозависимость, рост стоимости логистики и энергетических ресурсов.

Зависимость от импорта

Доля импортных стройматериалов в среднестатистическом проекте выросла фактически вдвое: с 12−14% в 2021 году до 23% в 2023 году, и почти достигла 25% в 2024 году. Такие данные приводятся в DIM, ссылаясь на собственные аналитические данные.

«Большинство лифтов на рынке — импортные, системы вентиляции и электрооборудования — тоже. Добавьте к этому логистику, валютный курс и риски — есть ответы на вопросы восходящей динамики», — отмечает Жигман.

В 2024—2025 годах девелоперы все больше полагаются на оптимизацию технических решений, разумное проектирование и прозрачную коммуникацию с покупателем. В отрасли, где себестоимость уже близко к рыночной цене, это становится вопросом не только прибыльности, но и выживания.

«Рост себестоимости стал новой нормой. Вопрос уже не в том, будет ли дороже, а в том, как оставаться конкурентными, не теряя качество и темп. Это совсем другая игра, чем была в 2021-м», — комментирует младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

По его словам, в 2025 году и далее ключевыми конкурентными преимуществами для девелоперов станут гибкость в проектировании, прогнозировании логистических рисков и системная работа с подрядчиками.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами