Укрпочта перенесла запуск нового мобильного приложения

Укрпочта запустит новое мобильное приложение для клиентов во втором квартале 2025 года. Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации SMIDA, передает Интерфакс-Украина.

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«О планах на второй квартал 2025 года — компания планирует запустить новое мобильное приложение для клиентов…, где теперь автоматически будут подгружаться посылки, платежи и другие услуги», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал планы запуска приложения на ноябрь 2024 года.

Смелянский также рассказал, что мобильное приложение, которое Укрпочта использует для информирования клиентов сейчас, уже устарело, и назрела необходимость его усовершенствовать. По его словам, в частности, его трек требует ввода данных вручную.

В новом приложении они будут «залетать» автоматически, как только к клиенту будет направляться посылка, будут приходить push-уведомления. В новом приложении можно будет перенаправить посылку на другое отделение, оплатить ее, видеть все этапы пути ее доставки.

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Смелянский подчеркнул, что новое мобильное приложение — это собственная разработка IT-департамента Укрпочты. В 2024 году он проходил тестирование с помощью 22 тысяч. работников компании.