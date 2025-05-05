Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 28,6%

За первый квартал 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась на 1,7 процентных пункта, достигнув 28,6% по состоянию на 1 апреля. Об этом пишет пресс-служба НБУ .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика и объемы

Объем NPL уменьшился на 10,7 миллиарда гривен или на 2,7%, составив 382,6 миллиарда гривен. Тенденция к постепенному понижению доли неработающих кредитов наблюдается с начала 2023 года. Основными причинами стали списание корпоративных и розничных NPL, а также рост объемов качественных гривневых кредитов. Общий объем валовых кредитов в банках вырос на 40,7 миллиарда гривен или на 3,1%.

Изменения по секторам

Доля NPL физических лиц снизилась на 1,2 процентных пункта до 14,3%, а бизнеса — на 1,9 процентных пункта до 37%. Сокращение зафиксировано во всех группах банков: в частных украинских банках — до 10%, в банках с иностранным капиталом — до 10,2%, в государственных банках — до 41,1%. Без учета старых долгов Приватбанка и долгов к оздоровлению банковской системы в 2015—2017 годах доля NPL в государственных банках составляет 23,2%, а всего в системе — 17,1%.

Прогнозы банков

По данным ежеквартального опроса НБУ, банки отмечают рост спроса на кредиты от бизнеса и населения и прогнозируют увеличение кредитного портфеля в течение следующего года. В то же время ожидается, что качество корпоративных ссуд останется стабильным, но качество кредитов домохозяйств несколько ухудшится.

Кредити онлайн