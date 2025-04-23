Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Украины на 2026 год

Всемирный банк оставил предыдущий прогноз замедления роста ВВП Украины в 2025 году до 2% с 2,9% в 2024 году, но ухудшил оценку восстановления экономики в 2026 году с 7% до 5,2%. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Ожидание на 2025−2026 годы

По оценкам банка, экономический рост в Украине в 2025 году замедлится до 2%, но в 2026 году может ускориться до 5,2% при прекращении боевых действий и начале реконструкции. В 2024 году рост ВВП составил 2,9%, что значительно ниже 5,5% в 2023 году, из-за продолжающихся военных действий.

Факторы замедления

Всемирный банк выделил ключевые причины снижения экономической динамики: сокращение внешнего спроса, дефицит рабочей силы и перебои с электроснабжением, вызванные войной. Эти факторы продолжают сдерживать восстановление экономики.