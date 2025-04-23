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23 апреля 2025, 16:33 Читати українською

ЕК оштрафовала Apple и Meta на 700 млн евро

Европейская комиссия признала, что Apple и Meta нарушили требования Закона о цифровых рынках (DMA), и оштрафовала их на 700 млн евро. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Европейская комиссия признала, что Apple и Meta нарушили требования Закона о цифровых рынках (DMA), и оштрафовала их на 700 млн евро.

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Что известно

В результате нарушения DMA Еврокомиссия оштрафовала Apple на 500 млн евро, а Meta — на 200 млн евро.

Как отметили в заявлении, согласно DMA, разработчики приложений, распространяющих свои продукты через App Store, имеют право бесплатно информировать пользователей об альтернативных предложениях вне магазина, направлять их к этим предложениям и предоставлять возможность совершать покупки вне экосистемы Apple.

Однако, как установила Еврокомиссия, Apple устанавливает ряд ограничений, не позволяющих разработчикам и потребителям в полной мере воспользоваться преимуществами альтернативных каналов распространения или более дешевых предложений.

Утверждается, что Apple не смогла доказать, что такие ограничения объективно необходимы и пропорциональны.

Еврокомиссия обязала Apple устранить технические и коммерческие ограничения, которые мешают реализовать механизмы свободного информирования пользователей, и воздержаться от подобных действий в будущем.

Относительно Meta, согласно DMA, большие онлайн-платформы обязаны получать пользовательское согласие на объединение персональных данных с различных сервисов.

Если пользователь не согласен, ему должна быть предоставлена альтернативная версия сервиса, которая использует меньше персональных данных, но остается функционально равноценной.

В ноябре 2023 года Meta ввела модель «Согласись или плати», по которой пользователи могли либо согласиться на персонализированную рекламу, либо платить ежемесячную подписку за версию без рекламы.

Еврокомиссия пришла к выводу, что подобная модель не соответствует DMA, поскольку не давала пользователям реального выбора.

В ноябре 2024 года Meta внедрила новую модель, которая вроде бы использует меньше данных. Однако решение от 23 апреля касается периода с марта по ноябрь 2024 года, когда пользователям в ЕС был доступен только выбор «платы или соглашайся».

Кроме этого, Еврокомиссия также приняла решение прекратить считать Facebook Marketplace платформой, которая подпадает под действие DMA, поскольку в 2024 году она имела менее 10 тысяч бизнес-пользователей.

В заявлении отметили, что Apple и Meta должны выполнить решение Еврокомиссии в течение 60 дней, в противном случае им грозят периодические штрафы.

Напомним

Ранее стало известно, что ЕС планирует наложить минимальные штрафы на владельца Apple и Facebook Meta в соответствии с DMA, поскольку Брюссель стремится избежать эскалации напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: Минфин
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