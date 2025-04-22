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22 апреля 2025, 12:42 Читати українською

Японские инвесторы избавляются от иностранных облигаций из-за тарифов Трампа

Финансовые учреждения Японии, в том числе банки и пенсионные фонды, массово распродали зарубежные облигации на сумму $17,5 миллиарда за первую неделю апреля, а в следующие семь дней сбросили еще $3,6 миллиарда. Такие действия повлекли за собой значительные колебания на мировых рынках. Об этом пишет Financial Times.

Финансовые учреждения Японии, в том числе банки и пенсионные фонды, массово распродали зарубежные облигации на сумму $17,5 миллиарда за первую неделю апреля, а в следующие семь дней сбросили еще $3,6 миллиарда.
Фото Pixabay

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Тарифы США как катализатор

Резкое сокращение портфелей иностранных облигаций началось после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал новые торговые пошлины. Это решение вызвало турбулентность на рынках акций и облигаций, в частности, привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций США, что стало самым высоким показателем с 2001 года. Интересно, что вскоре после этого Трамп неожиданно приостановил действие повышенных тарифов, возможно из-за хаотической ситуации на рынке трежерис.

Япония как ключевой игрок

Имея в активах $1,1 триллиона американских государственных облигаций, Япония остается их крупнейшим иностранным владельцем. Поэтому ее действия на рынке привлекают пристальное внимание. По данным японского Министерства финансов, в апреле активно распродавались долгосрочные бумаги, хотя их точный состав не уточняется. Томоаки Сисидо из банка Nomura предполагает, что это преимущественно казначейские облигации США или ипотечные ценные бумаги, гарантированные американским правительством.

Объяснение распродажи

Эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что массовая продажа могла быть вызвана либо перебалансировкой портфелей пенсионных фондов, либо попытками банков и страховых компаний снизить риски в условиях нестабильности. В то же время экономист Moody's Analytics Стефан Ангрик отмечает, что объем проданных японскими фондами облигаций, хотя и значительный, не был достаточным, чтобы единолично вызвать скачок доходности трежерис. По его словам, ежедневное обращение на рынке казначейских облигаций США достигает $1 триллиона, так что японские транзакции — лишь «едва заметная волна».

Кто виноват в скачке доходности?

Журналист NY Post Чарльз Гаспарино утверждает, что именно Япония спровоцировала рост доходности американских облигаций. По его информации, полученному от гендиректора крупного финансового учреждения, японские инвесторы массово избавлялись от американского долга, что толкнуло процентные ставки вверх. Хотя некоторые подозревали Китай, второго по величине владельца трежерис, Гаспарино подчеркивает, что именно действия «дружественной» Японии оказали решающее влияние.

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Источник: Минфин
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