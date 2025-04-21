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21 апреля 2025, 15:35 Читати українською

По итогам 2024 года прибыль НБУ составила 102,7 млрд грн. 84,2 млрд грн — перечислят в бюджет

По состоянию на 31 декабря 2024 валюта баланса Национального банка составила 2 700 млрд грн (в 2023 году — 2 392,6 млрд грн). Об этом говорится в сообщении НБУ.

По состоянию на 31 декабря 2024 валюта баланса Национального банка составила 2 700 млрд грн (в 2023 году — 2 392,6 млрд грн).

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Основные составляющие активов НБУ по состоянию на конец 2024 года:

  • активы, формирующие международные резервы, наибольшую долю в которых составляли:
  1. ценные бумаги нерезидентов, объем которых составляет 1235,9 млрд грн;
  2. средства и депозиты в иностранной валюте, объем которых — 487,1 млрд грн;
  3. ценные бумаги Украины — 714,8 млрд грн.

Основные изменения в активах Нацбанка в 2024 году обусловлены увеличением на 8% объема международных резервов — до 43,8 млрд долл США на конец 2024 года (с 40,5 млрд долл США — на конец 2023 года), в том числе увеличением:

  • на 15% объема ценных бумаг нерезидентов;
  • на 30% денежных средств и депозитов в иностранной валюте.

Обязательства НБУ по состоянию на 31 декабря 2024 составляют 2 132 млрд грн, что составляет 79% валюты баланса (пассивов).

Основные изменения в обязательствах Нацбанка произошли по статьям:

  • банкноты и монеты в обращении, объем которых увеличился на 7,6% до 822,6 млрд грн;
  • средства государственных и других учреждений, объем которых увеличился в 2 раза и составляет 278,2 млрд грн;
  • депозитные сертификаты, эмитированные Нацбанком, объем которых уменьшился на 11,7% и составляет 548,9 млрд грн.

Увеличение размера собственного капитала Нацбанка в 2024 году на 35% - с 420,1 млрд грн до 567,6 млрд грн — произошло преимущественно за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривны к иностранным валютам.

Финансовый результат НБУ за 2024 год составил 231 млрд грн.

Основными составляющими финансового результата Набанка являются:

  • чистый процентный доход на сумму 17,6 млрд грн;
  • положительная переоценка финансовых инструментов в размере почти 200 млрд грн, следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости. Часть этой переоценки — 128,6 млрд грн — является нереализованным (предварительным) результатом от изменения официального валютного курса, который согласно требованиям закона «О Нацбанке «накапливается в форме резерва переоценки в капитале Нацбанка.

Расходы Нацбанка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, расходы по содержанию персонала, административные и другие расходы в 2024 году составили 8,1 млрд грн (в 2023 году — 7,0 млрд грн).

Следовательно, по итогам 2024 года прибыль до распределения Нацбанка составила 102,7 млрд грн. Эта сумма традиционно, согласно закону «О Нацбанке», частично будет направлена в общие резервы Нацбанка до достижения ими уровня 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Нацбанка (18,5 млрд грн), а остальные 84,2 млрд грн (84 158 464 950 Министерству финансов).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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