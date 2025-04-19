НБУ прогнозирует 25% рост чистого гривневого кредитования бизнеса в 2025 году

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что чистый гривневый кредитный портфель для бизнеса в 2025 году вырастет как минимум на 25%, повторив прошлогодние темпы. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге в Киеве 17 апреля.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогнозы и опросы

«Опросы банковской системы и руководителей банков, которые мы провели, подтверждают эти прогнозы. Банки также ожидают прирост и динамику чистого гривневого портфеля на этом уровне — 25%», — отметил Пышный. Он подчеркнул, что анализировать следует именно чистый портфель, который не включает проблемные кредиты, в частности, старые долги Приватбанка до национализации. «Когда мы оперируем валовым показателем, это не дает правильного понимания динамики», — добавил он.

Достижение 2024 года

«Чистые гривневые кредиты бизнеса за прошлый год выросли на 26%, в том числе микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) на 30%», — напомнил Пышный. Это самые высокие темпы за последнее десятилетие, сравнимые с периодом восстановления после наводнения до полномасштабного вторжения россии. «Показатели роста февраля показали, что мы двигаемся с более высокой динамикой — 28,7%», — подчеркнул глава НБУ, несмотря на повышение учетной ставки до 15% в декабре 2024 года.

Контекст и вызовы

Рост кредитования критически важен для экономики, страдающей от войны. По данным НБУ, в 2024 году чистый гривневый портфель бизнеса составил 950 млрд грн, что составляет лишь 14,5% ВВП — значительно ниже довоенных 19,1% в 2021 году. «Это, на самом деле, темпы роста едва ли не самые высокие за последние 10 лет, при том, что война продолжается», — подчеркнул Пышный. Он также отметил, что банки остаются ликвидными с капиталом 240 млрд грн и прибылью 140 млрд грн за 2024 год, что создает базу для дальнейшего кредитования.