Каждый третий пенсионер в Украине получает 3340 грн пенсии — Опендатабот

Более 10,3 млн пенсионеров сейчас насчитывается в Украине по данным Пенсионного фонда Украины. За год пенсионеров уменьшилось на 176 тысяч. После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3340 грн пенсии. Об этом сообщает Опендатабот.

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Сколько пенсионеров в Украине

10 331 375 пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на начало апреля 2025 года. Это почти на 177 тысяч меньше, чем в апреле 2024 года.

До 6341 грн (около $152) выросла средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации. В гривневом эквиваленте это на 10% больше, чем в прошлом. Впрочем, инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились.

Каждый третий украинский пенсионер получает 3340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такую пенсию получает 398 тысяч граждан (3,9%).

В то же время, 1,5 млн украинцев (14,5% от общего количества) получают более 10 000 грн пенсии. Средний размер выплат в этой группе — 15 640 грн ($374).

Еще около 3 миллионов (29%) имеют пенсии несколько выше средней по стране — 6 860 грн ($164). Кроме того, 20% пенсионеров (2,1 млн человек) получают около 4500 грн ($107).

Где самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии традиционно в Киеве: 8 708 грн (на 37% больше средней). Далее следуют Донецкая область — 7 814 грн (+23%) и Луганская область — 7 314 грн (+15%). Самые низкие выплаты — в Тернопольской области (4 931 грн) и в Черновицкой области (5 100 грн).

Больше пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 873 тысячи, в Киеве — 748 тысяч и в Харьковской области — 707 тысяч. Меньше пенсионеров — в Черновицкой области, всего 206 тысяч.

Стоит отметить, что около трети всех украинских пенсионеров работают — 2,9 миллиона (28%). Их пенсионные выплаты в среднем составляют 6 863 грн.