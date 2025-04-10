75% украинских МСБ фиксируют рост дохода после внедрения цифровых оплат — исследование Visa

Большинство продавцов и клиентов предпочитают цифровые методы оплаты традиционным наличным операциям. В последние годы расширение сети приема платежей происходит особенно стремительно: 58% опрошенных малых и средних предприятий стали принимать цифровые платежи только за последние два года. Об этом идет речь в исследовании Visa .

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Половина предприятий, принимающих цифровые платежи, рассматривает их как ключевой инструмент для будущего роста и расширения бизнеса. Это мнение разделяют и те, кто пока не открыл для себя безналичные расчеты: более 80% МСБ, принимающих только наличные, планируют установить POS-систему в будущем.

Рост цифровых платежей

Согласно исследованию, цифровые платежи, в частности карточные, ассоциируются у продавцов с большей эффективностью, помогая минимизировать ошибки в оплате, сократить время ожидания и снизить очереди. Это положительное восприятие подтверждается выбором наиболее предпочтительного способа оплаты: 56% торговцев и 53% клиентов предпочитают карточные платежи.

Снижение использования наличных денег среди клиентов еще больше подкрепляет тенденцию к переходу на цифровые расчеты: 83% продавцов, принимающих только наличные, сообщают, что теряли продажи из-за того, что покупатели не имели при себе наличных денег.

Преимущества приема цифровых платежей очевидны: три четверти продавцов, уже внедривших электронные оплаты, отмечают увеличение доходов и посещаемости.

Более половины считает, что подключение POS-системы простым, а 85% МСБ, которые пока работают только с наличными, планируют приобрести платежный терминал в течение следующих двух лет. Повышение осведомленности о том, как легко начать принимать цифровые платежи, может ускорить этот переход.

Хотя продавцы опасаются мошенничества по всем платежным каналам, они чаще связаны именно с наличными операциями. Важно, что 41% продавцов сообщают об уменьшении страхов в отношении карточных операций после начала приема цифровых платежей, что доказывает безопасность и эффективность цифровых платежных методов.

Будущие намерения по технологии цифровых платежей

Исследование показывает сильную заинтересованность в цифровых платежных технологиях среди украинских МСБ, причем более половины тех, кто уже принимает цифровые платежи, и три четверти тех, кто пока работает только с наличными, выразили намерение инвестировать в новые платежные технологии в будущем.

Торговцы ожидают от поставщиков платежных услуг идей и решений в таких областях, как программы лояльности, советы и ресурсы по повышению безопасности платежей, а также более эффективные и безопасные B2B-платежи.

Продавцы уделяют особое внимание безопасности, удобству и эффективности. Среди трех самых популярных дополнительных услуг, которыми планируют воспользоваться как уже принимающие цифровые платежи, так и те, кто пока их не внедрил в течение следующего года, — решения, обеспечивающие мгновенную обработку транзакций, большее удобство для клиентов и усиленную защиту от мошенничества.

Присутствие на платформах электронной коммерции

Цифровые платежи активно используются в электронной коммерции: 93% онлайн-продавцов предлагают возможность оплаты онлайн, причем 60% ввели цифровые платежи за последние два года. Кроме того, 74% продавцов принимают платежи через социальные сети, что свидетельствует о гибкости и адаптивности украинского малого бизнеса, использующего различные цифровые каналы.

Как проводилось исследование

Исследование Value of Acceptance проводилось аналитическим центром 4SiGHT Research & Analytics в октябре 2024 года в Украине методом онлайн-интервью, в которых приняли участие 302 респондента.

Выборка включала владельцев и руководителей магазинов, принимающих ежедневные бизнес-решения. Целевая группа состояла из представителей нанобизнеса, микробизнеса и малого бизнеса.