ПУМБ признан одним из самых динамичных банков страны по версии NV.ua

Первый украинский международный банк ( ПУМБ ) занял второе место в рейтинге «Самые динамичные банки» по версии инвестиционной компании Dragon Capital и журнала New Voice. В рейтинг вошли 20 банков, которые по итогам 2024 года активнее всего кредитовали население и бизнес, а также привлекали средства на депозитные портфели.

В частности, банк получил высокие оценки по показателям роста розничных кредитов и депозитов, а также по темпам роста корпоративных депозитов. И это справедливая оценка, ведь в прошлом году ПУМБ продемонстрировал рост кредитного портфеля в розничном сегменте на 66%, а в корпоративном — на 20%. Также существенно вырос и депозитный портфель в рознице — на 13%.

«Признание ПУМБ одним из самых динамичных банков страны — результат настойчивой работы нашей команды и доверия клиентов. Мы системно развиваем финансовые продукты, поддерживаем бизнес и способствуем экономическому росту страны. Эта награда подтверждает популярность наших финансовых услуг как среди населения, так и среди украинских компаний, а также мотивирует нас и дальше внедрять инновации, расширять возможности для наших клиентов и оставаться надежным финансовым партнером. Спасибо NV.ua и Dragon Capital за высокую оценку нашей работы!» — прокомментировал рейтинг председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

Всего в рейтинг вошли пять государственных банков, семь с зарубежным капиталом и восемь отечественных коммерческих банков.

Рейтинг основан на интегральном показателе, отражающем темпы и объемы роста банка в 2024 году в сегментах:

корпоративного кредитования (за вычетом резервов);

кредитование населения (за вычетом резервов);

привлечение средств бизнеса на текущие и депозитные счета;

привлечение средств населения на текущие и депозитные счета.

Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая с 2000 года работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций и управления активами. Компания имеет более чем 20-летний успешный опыт прямых инвестиций в разных секторах украинской экономики, в частности в недвижимость.