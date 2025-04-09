На портале «Дия» восстановили три сервиса для бизнеса: возможность изменять данные ФОП, выписку из Единого государственного реестра и справки о недвижимости. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
В «Дие»возобновили три услуги для бизнеса
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Какие услуги снова доступны
- Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Можно снова получить справки о недвижимости из нескольких реестров — все в одном запросе.
- Внесение изменений в данные ФОП — контакты, ФИО или местоположение.
- Выписка из Единого государственного реестра.
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Источник: Минфин
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