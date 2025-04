BTC на уровне $84к, а YETIO преодолевает отметку в $3,22M в рамках предпродажи 20% бонусом

Прогноз цены биткоина: BTC попытается стабилизироваться на отметке $84K

Тарифы Трампа уже влияют на цену биткоина, что видно по метрикам на цепочке. Хотя за этот период общее предложение BTC немного увеличилось на 1,22 %, объем торгов демонстрирует постоянные колебания. Между тем, объем торгов NFT составляет 1,81 млн долларов, с постоянными колебаниями из-за текущих тенденций в геополитическом сценарии.

Карта президента Трампа «День освобождения» принесла больше убытков, чем прибыли. Согласно заявлению, Соединенные Штаты Америки теперь будут вводить тарифы как на импортные, так и на экспортные товары. В то время как импортные товары будут облагаться тарифом в 25 %, экспортные — не менее 10 %, причем их стоимость будет меняться в зависимости от страны. В связи с этим различные страны получили мощную ответную реакцию, а Китай, Япония и Южная Корея объединили свои усилия, чтобы выступить против Трампа.

Продолжающаяся торговая война оказывает значительное влияние на криптовалютный рынок. Поскольку BTC является якорем рынка, цена биткоина упала ниже отметки $90 000 месяц назад. В настоящее время BTC пытается стабилизироваться на отметке $84K, что вызывает трудности.

Поскольку на момент написания статьи BTC стоит на отметке $83 779,08, можно сказать, что альткоин испытывает регулярные колебания. Поскольку BTC торгуется вблизи средней полосы Боллинджера ($83 614,62) без сигналов на экстремальный прорыв, это означает, что альткоин может в скором времени перейти в фазу консолидации. Кроме того, линия MACD находится немного выше сигнальной линии, что указывает на слабый бычий тренд со слабым импульсом.

