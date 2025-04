Цена ADA держится на уровне $0,68, несмотря на колебания; Yeti Ouro привлекает все больший интерес

Прогноз цены Cardano: Битва между быками и медведями

Цена Cardano, девятой по величине монеты, на этой неделе колебалась между $0,63 и $0,69, что говорит об осторожности инвесторов. Если цена Cardano удержится выше $0,63, это может быть признаком того, что долгосрочные инвесторы накапливают средства. Тем не менее, цене Cardano трудно преодолеть отметки $0,73 и $0,75, что может ограничить рост цены.

Объемы торгов ADA выросли на 83,52 % за последние 24 часа до 1,15 млрд долларов, что свидетельствует об увеличении активности. Цена Cardano, тем не менее, снизилась за неделю примерно на 7,87 %.

Ее будущая цена будет зависеть от общего настроения на рынке и развития функциональности смарт-контрактов. Индикаторы говорят, что ADA приближается к отметке перепроданности, и это может подтолкнуть покупателей к поиску выгодных сделок.

Некоторые аналитики считают, что цена может подскочить до 1,00 доллара, если ADA пробьет уровень сопротивления, но другие предупреждают, что она может упасть до 0,60 доллара, если продажи ускорятся.

YETIO переосмысливает MemeFi с помощью игр и дефицита

В отличие от консолидации ADA, Yeti Ouro (YETIO) пользуется успехом в предпродаже. Она перешла на третью стадию с объемом продаж в 212 миллионов токенов по цене 0,024 доллара за токен. По сравнению с ADA, проект собрал более 3,2 миллиона долларов благодаря дефляционной токеномике и увлекательной игре Yeti Go (P2E). Ранние бекеры проекта получили 100-процентный возврат инвестиций при росте цены с $0,012 на первом этапе до $0,024 на третьем этапе.

Токеномика YETIO: Создан для долголетия

Токены YETIO с ограничением в 1 миллиард и системой 5-процентного сгорания являются противоположностью инфляционных конкурентов, таких как Dogecoin. В отличие от ADA, распределение YETIO состоит из 50 % предпродажи, 15 % вознаграждений за Play-to-Earn, 15 % вознаграждений для сообщества и остатка для ликвидности, маркетинга и команды.

Энтузиасты, купившие игру на сумму более 500 долларов, получают бонус 25 % и 20 % на все остальные покупки, что повышает привлекательность YETIO как быстрорастущего актива. Аудит SOLIDProof и сотрудничество с популярными игровыми студиями укрепляют доверие к компании.

Дорожная карта: От концепции до глобального внедрения

Дорожная карта Yeti Ouro, состоящая из пяти этапов, нацелена на устойчивый рост. Она включает в себя запуск веб-сайта, создание сообщества и функции стакинга. Полная версия игры будет выпущена на ПК/мобильных устройствах, а после публичной бета-версии пройдут глобальные мероприятия.

Yeti Go: УТП YETIO «Играй и зарабатывай

Yeti Go — флагманская игра YETIO, созданная на движке Unreal Engine 5. В ней сочетаются скоростные гонки и получение символических вознаграждений, что делает YETIO больше, чем просто инвестицией. В ней нужно гонять по захватывающим локациям, уворачиваться от опасностей и использовать бонусы, чтобы перехитрить соперников. Игроки получают жетоны YETIO, участвуя в гонках, выполняя задания и делая ставки. Эти жетоны YETIO можно обменять на внутриигровые покупки, такие как скины, гаджеты и улучшения.

Yeti Go — это результат динамичного сотрудничества с одной из самых известных студий, создающих игровые активы, — умы, стоящие за такими легендарными играми, как Call of Duty, Spider-Man, The Witcher и Dead Space. Результат — потрясающие визуальные эффекты, которые словно сошли с экранов блокбастеров. Но на этом впечатления не заканчиваются — их усиливает мастерски созданный звуковой ландшафт, разработанный профессионалами в области аудио, которые работали с такими номинированными на Грэмми талантами, как Major Lazer, Vybz Kartel и Kabaka Pyramid. Ниже вы можете увидеть эксклюзивный первый взгляд на главного героя игры и заглянуть в яркий мир, который его ожидает.

ADA против YETIO: две разные дороги на волатильном рынке

ADA привлекает тех, кто ищет стабильности, благодаря системе доказательств и институциональной поддержке. YETIO привлекает инвесторов, склонных к риску, с помощью геймификации и предпродажных вознаграждений. Комментаторы рынка отмечают, что успех ADA основан на принятии DeFi и модернизации сети.

Будущее YETIO зависит от реализации концепции игрофикации и поддержания дефицита токена. Для ADA прорыв выше 0,75 доллара может возобновить бычий импульс. Для YETIO будущий листинг на биржах и запуск бета-версии Yeti Go позже в 2025 году позволят испытать его в качестве разрушителя в пространстве MemeFi.

Инвестировать в YETIO очень просто. Инвесторам нужен хороший кошелек DeFi в любой сети на выбор, включая Meta mask, Trust Wallet,Coinbase и т. д. Разместите заказ на официальном сайте Yeti Ouro на желаемое количество токенов YETIO и завершите транзакцию в один клик.

Присоединяйтесь к сообществу Yeti Ouro

