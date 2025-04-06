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6 апреля 2025, 9:00 Читати українською

Лучшие пресейлы криптовалют 2025 года: Как ранние инвесторы добиваются больших успехов

Нет лучшей возможности, чем испытать новые захватывающие подходы к росту капитала на криптовалютном рынке и обнаружить настоящие жемчужины и большие мечты до окончания предпродажи. Участие в проекте на этапе его становления, особенно до выхода на биржу, считается способом получить необычайную прибыль, недоступную в устоявшихся проектах.

Нет лучшей возможности, чем испытать новые захватывающие подходы к росту капитала на криптовалютном рынке и обнаружить настоящие жемчужины и большие мечты до окончания предпродажи.

Поиск лучшей криптовалюты на предпродаже весьма оживлен, исходя из принципа, что цена входа еще низкая. Поскольку многие проекты борются за внимание заинтересованных инвесторов, умные деньги не обращают внимания на шумиху и ищут предпродажи с полезностью и потенциалом роста, такие как Yeti Ouro (YETIO).

Yeti Ouro: Уникальная монета-мем с полезными свойствами

Новая горячая монета-мем с полезными свойствами, Yeti Ouro (YETIO), разрушает криптовалютный рынок как лучшая криптовалютная предпродажа 2025 года, поскольку ранние инвесторы продолжают получать огромные прибыли. Этот токен на базе Ethereum, в центре которого находится предстоящая игра Play-to-Earn, Yeti Go, сочетает в себе мир мемов и реальную полезность. По мере проведения предпродажи инвесторы получают значительную прибыль, что делает его одной из самых прибыльных возможностей в криптовалютном пространстве в этом году.

Yeti Go работает на движке Unreal Engine 5 и предлагает многопользовательские PvP-гонки с насыщенным гоночным геймплеем. Заработок токенов YETIO происходит за счет побед в гонках, завершения игры или участия в специальных дополнительных мероприятиях. Функциональность игры включает в себя бонусы и оружие, а также опасные факторы окружающей среды, что вносит постоянную непредсказуемость в каждую гонку.

Для разработки Yeti Go была привлечена известная студия, создавшая игры Call of Duty, Spider-Man, Dead Space и The Witcher. Визуальный ряд поражает воображение, но именно многослойное звуковое сопровождение, разработанное опытными аудиоспециалистами, которые сотрудничали с такими номинированными на Грэмми исполнителями, как Major Lazer, Vybz Kartel и Kabaka Pyramid, по-настоящему оживляет мир. Прокрутите страницу вниз, чтобы познакомиться с главным героем игры и получить первое представление о динамичной вселенной, в которую ему предстоит попасть. Сочетание высококачественных игр и технологии блокчейн делает Yeti Go привлекательным дополнением к пространству Play-to-Earn.

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Успешное предпродажное путешествие Yeti Ouro

Предпродажа Yeti Ouro была очень успешной. Начав продаваться по цене $0,012, токен быстро подорожал до $0,024, достигнув третьей стадии предпродажи, что ознаменовало 100-процентную прибыль для ранних инвесторов. После двух оставшихся этапов цена будет расти и дальше, создавая потенциал для дополнительной прибыли. В настоящее время в ходе предпродажи было собрано более 3,2 миллиона долларов и продано более 211 миллионов монет, что свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов.

Помимо повышения цены, предпродажа предлагает привлекательные вознаграждения. Покупки, сделанные во время предпродажи, сопровождаются 20-процентным бонусом, а покупатели, инвестировавшие более 500 долларов, получают дополнительный бонус в размере 5 %. Это делает предпродажу привлекательной для тех, кто хочет войти в игру раньше и максимально увеличить свои активы.

Токеномика и стимулы для ранних инвесторов

Система токеномики Yeti Ouro обеспечивает как долгосрочную устойчивость, так и ограниченное предложение для удовлетворения потребностей рынка. Общая концентрация токенов YETIO составляет 1 миллиард, и 50 % из них предназначены для предпродажного распределения. Пункт о сжигании токенов в контракте Yeti Ouro добавляет ценность для поддержания инфляционного дефицита активов в течение долгого времени.

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Для ранних участников проект предлагает возможность размещения акций с впечатляющей доходностью. Те, кто поставит свои токены на карту после запуска, смогут получить пассивный доход, недоступный во многих других блокчейн-проектах. Эта особенность, наряду с растущим спросом на YETIO, позиционирует токен как привлекательный актив для долгосрочных держателей.

Аудит смарт-контрактов, предоставляемый SOLIDProof, обеспечивает дополнительные меры безопасности, которые повышают доверие инвесторов. Аудит SOLIDProof подтверждает, что Yeti Ouro функционирует без инцидентов, защищая систему от рисков взлома, которые обычно встречаются при запуске новых токенов.

Платформа Yeti Ouro позволяет игрокам приобретать пользовательские скины и игровые предметы, используя токены YETIO на своем рынке. Токены YETIO служат средством доступа к разнообразной экономической системе, разработанной в рамках Yeti Go, которая укрепляет YETIO как нечто большее, чем memecoin, и превращает его в токен реального использования.

Инвестировать в YETIO очень просто. Инвесторам необходим хороший DeFi кошелек в любой сети на выбор, включая Meta mask, Trust Wallet,Coinbase и т. д. Разместите заказ на официальном сайте Yeti Ouro на желаемое количество токенов YETIO и завершите транзакцию в один клик.

Присоединяйтесь к сообществу Yeti Ouro

Telegram:https://t.me/yetiouroofficial

Источник: Минфин
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