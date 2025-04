От $777 до $750K — SOL и биткоин -трейдеры полагают большие надежды на эти 5 новых криптовалют

Недооцененная монета-мем $XYZ готовится к листингу на крупнейшей бирже

XYZVerse ($XYZ) — это монета-мем, которая привлекла внимание общественности своим амбициозным заявлением о росте курса с $0,0001 до $0,1 на этапе предпродажи.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 12 миллионов долларов, и цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи стоимость токена $XYZ вырастет до $0,005, что означает, что у ранних инвесторов есть шанс получить большую скидку.

После завершения предпродажи $XYZ будет размещен на основных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрывает подробностей, но они выпустили тизер к большому запуску.

Рожденный для бойцов, созданный для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неутомимых, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — мышление, которое находит отклик как у спортсменов, так и у любителей спорта. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений в погоне за следующей монетой-мемом.

Центральным элементом истории XYZVerse является XYZepe — боец на арене мем-монет, который борется за восхождение по чартам и попадание на вершину CoinMarketCap. Станет ли она следующей DOGE или SHIB? Время покажет.

Чувства сообщества

В XYZVerse сообщество управляет шоу. Активные участники получают солидные вознаграждения, а команда выделила на сброс 10 % от общего объема токенов — около10 миллиардов $XYZ, что стало одним из крупнейших сбросов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX и регулярному сжиганию токенов, $XYZ создана для чемпионского забега. Каждый шаг направлен на увеличение импульса, рост цены и сплочение лояльного сообщества, которое знает, что это может стать началом чего-то легендарного.

Выплаты, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

HBAR: «зеленая» альтернатива, определяющая будущее цифровых транзакций

Hedera Hashgraph привлекает внимание своим уникальным подходом к децентрализованным сетям. В отличие от традиционных блокчейнов, таких как Bitcoin и Ethereum, компания использует технологию хэшграфов для своей бухгалтерской книги. Этот метод более эффективен и экологичен, поскольку не требует майнинга. В результате транзакции проходят быстрее, затраты ниже, а энергетический след значительно сокращается. HBAR, родная валюта Hedera, обеспечивает работу сети, покрывая комиссионные за транзакции и обеспечивая безопасность с помощью системы Proof of Stake. Это делает ее перспективным вариантом для быстрых и безопасных транзакций, а также для применения смарт-контрактов в финансовой и других отраслях.

В условиях конкуренции на рынке блокчейна перед Hedera Hashgraph стоит задача выделиться. Ее запатентованная технология обеспечивает скорость, безопасность и эффективность, но может ограничить вовлеченность сообщества по сравнению с проектами с открытым исходным кодом. Тем не менее, благодаря поддержке со стороны крупных игроков отрасли и четкому видению, компания с оптимизмом смотрит в будущее. В условиях нынешнего рыночного цикла, когда устойчивость и производительность являются ключевыми тенденциями, HBAR представляет собой привлекательную альтернативу. Ее уникальные особенности могут понравиться тем, кто ищет инновационные решения, выходящие за рамки традиционных блокчейнов, что позволяет говорить о блестящих перспективах этой самобытной платформы.

Stellar (XLM): Соединение валют для глобальной денежной революции

Stellar (XLM) меняет наше представление о перемещении денег через границы. С момента своего запуска в 2014 году эта децентрализованная сеть с открытым исходным кодом сделала возможным быстрый и дешевый перевод средств, независимо от валюты. Будь то доллары, евро или даже биткойн, Stellar обеспечивает беспрепятственные транзакции, не отдавая предпочтения какой-либо национальной валюте. Опираясь на Фонд развития Stellar и первоначальную поддержку компании Stripe, она обработала миллиарды транзакций и сотрудничает с крупнейшими компаниями, доказывая свою ценность в реальном мире.

На современном рынке технология Stellar предлагает уникальное преимущество. В отличие от многих криптовалют, которые стремятся разрушить традиционные финансовые системы, Stellar стремится усовершенствовать их, предоставляя единую платформу для сотрудничества. Такой подход позволяет частным лицам отправлять деньги по всему миру с помощью приложений Stellar, а предприятиям — создавать приложения на основе блокчейна или эффективно осуществлять платежи и конвертацию валют. Учитывая растущий интерес к блокчейну и цифровым финансам, способность Stellar облегчать переводы любой валюты, включая цифровые версии национальных валют и другие криптовалюты, выделяет ее на фоне остальных. Ориентация на интеграцию и партнерство может сделать Stellar привлекательным вариантом в развивающемся ландшафте глобальных финансов.

Протокол NEAR: Шардинг — путь к масштабируемому децентрализованному будущему

Протокол NEAR делает себе имя в мире блокчейна. Он призван помочь разработчикам легче создавать и запускать децентрализованные приложения. Используя технологию, называемую шардингом, NEAR повышает эффективность и масштабируемость. Это означает, что транзакции могут быть быстрее и дешевле. Основанная Алексом Скидановым и Ильей Полосухиным, компания NEAR привлекла более 20 миллионов долларов от крупных венчурных фирм. Она работает в распределенной сети, похожей на централизованные системы хранения данных, но без единой точки контроля.

Отличительной чертой NEAR является инновационный технологический стек. Решение Nightshade sharding разделяет сеть, чтобы одновременно обрабатывать больше транзакций. Мост Rainbow Bridge обеспечивает беспрепятственный перевод токенов из Ethereum, повышая совместимость. Aurora, решение второго уровня NEAR, использует технологию Ethereum для повышения производительности и снижения комиссии. На современном рынке, где масштабируемость и снижение затрат являются ключевыми факторами, NEAR выделяется. По сравнению с другими платформами, ее акцент на поддержке разработчиков и доступности для пользователей делает ее привлекательной. Поскольку спрос на эффективные децентрализованные приложения растет, подход NEAR может занять достойное место в развивающемся криптовалютном ландшафте.

Pi Network: Криптовалюта, которую можно добывать на телефоне

Представьте, что вы можете зарабатывать криптовалюту без дорогостоящего оборудования или разрядки аккумулятора вашего телефона. Это обещание Pi Network, мобильного сообщества по добыче криптовалюты, созданного в 2019 году выпускниками Стэнфорда. Pi позволяет добывать свою цифровую валюту, просто ежедневно регистрируясь в приложении. Назначая доверенных лиц, пользователи создают сеть проверенных членов, создавая глобальный граф доверия, который обеспечивает безопасность сети без массивных вычислительных мощностей.

Цель Pi Network — сделать криптовалюту доступной для всех. В отличие от энергозатратного майнинга Биткойна, Pi использует протокол консенсуса Stellar, который является эффективным и экологичным. Пользователи получают вознаграждения не только за ежедневные регистрации, но и за расширение круга доверенных лиц и запуск полноценных узлов. Благодаря своей ориентации на децентрализацию и справедливый доступ Pi может стать переломным моментом в криптовалютном пространстве. Поскольку Pi планирует перейти от «закрытой» фазы Mainnet к открытой сети, она может стать привлекательным вариантом на рынке, особенно для тех, кто хочет участвовать в нем без значительных инвестиций в оборудование.

Вывод

Несмотря на перспективность HBAR, XLM, NEAR и PI, XYZVerse (XYZ) выделяется тем, что объединяет любителей спорта в уникальную экосистему мемкоинов, нацеленную на массовый рост.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

https://xyzverse.io