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4 апреля 2025, 9:00 Читати українською

Сможет ли биткоин преодолеть сопротивление рынка? YETIO получает $3,19 млн+ от предпродажи

За последние 24 часа цена биткоина выросла на 1,2% до $85 020, что немного ослабило недавнее давление на рынок. Тем не менее, более широкие опасения сохраняются, поскольку цена актива по-прежнему падает на 3,4 % за неделю и на 9,5 % за последний месяц.

За последние 24 часа цена биткоина выросла на 1,2% до $85 020, что немного ослабило недавнее давление на рынок.

Пока биткоин борется с колебаниями рынка, многие трейдеры и крупные держатели начинают изучать новые возможности — в частности, Yeti Ouro (YETIO). Несмотря на замедление темпов роста сектора мем-монет, YETIO удалось собрать более 3 миллионов долларов в ходе третьей стадии предварительной продажи, предлагая токены по 0,024 доллара за штуку с 20-процентным бонусом и дополнительными 5 % для инвестиций на сумму более 500 долларов. Проект уже вернул 100 % вложенных средств ранним инвесторам, которые приобрели токены на первом этапе предпродажи, когда их цена составляла $0,012.

Анализ цены биткоина: BTC приближается к критической зоне сопротивления

Криптовалюта тестирует знакомый потолок вблизи январского максимума в $110 000 — уровень, который уже несколько раз выступал в качестве дорожного барьера и теперь имеет вес в ближайших перспективах биткоина.

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Последние технические сигналы привлекли внимание трейдеров. Значительный однодневный рост цены свел на нет последние три дня потерь, а индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index) отошел от типичной линии поддержки — это часто рассматривается как признак того, что импульс может снова нарастать.

Сейчас биткоин сталкивается с сопротивлением нисходящей линии тренда, начавшейся 20 января, которая совпадает со скользящей средней за 50 дней. После четырех неудачных попыток биткоин делает пятый заход на этот барьер, и многие трейдеры считают, что эта попытка может быть другой.

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Может ли цена биткоина снова достичь $100 000?

Если цена биткоина сумеет преодолеть это сопротивление, то движение к $100 000 не за горами — как с точки зрения исторических цен, так и на основе моделей Фибоначчи, на которые опираются многие трейдеры.

Успешный прорыв станет сильным сигналом того, что биткоин может вернуться в долгосрочный восходящий тренд, особенно после нескольких недель нестабильного движения.

Недавняя поддержка биткоина может быть связана с активностью крупных держателей. По данным Sentiment, к концу марта кошельки в диапазоне 1K-10K BTC выросли до уровней, не наблюдавшихся с декабря 2024 года.

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Подобное накопление может уменьшить предложение биткоина на биржах. Если спрос остается на прежнем уровне или увеличивается, уменьшение предложения часто приводит к росту цен.

YETIO выделяется реальными сценариями использования среди монет-мемов

В то время как биткоин фокусируется на преодолении технического сопротивления, Yeti Ouro (YETIO) привлекает внимание по совершенно другим причинам. Предпродажа этой мем-монеты уже собрала более 3 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе к ней даже в период сложного рынка для альткоинов.

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В отличие от большинства монет-мемов, YETIO имеет четкую дорожную карту и реальный продукт в разработке. Главная достопримечательность — Yeti Go, гоночная игра, созданная на движке Unreal Engine 5. Игра включает в себя функции «играй и зарабатывай» и соревновательные раунды на выбывание.

Yeti Go — это результат громкого сотрудничества команды разработчиков с ведущей студией, известной своими игровыми активами в таких крупных играх, как Call of Duty, Spider-Man, The Witcher и Dead Space. Звуковое сопровождение, дополняющее яркие визуальные эффекты, создано опытными звукорежиссерами, работавшими с такими номинированными на Грэмми исполнителями, как Major Lazer, Vybz Kartel и Kabaka Pyramid. Прокрутите страницу вниз, чтобы получить эксклюзивный первый взгляд на центрального персонажа игры и заглянуть в великолепно проработанный мир, который он называет своим домом.

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Токеномика, рассчитанная на долгосрочный рост

Вместо того чтобы полагаться на инфляционную тактику, YETIO имеет лимит в 1 миллиард токенов и функции, сокращающие предложение с течением времени. Такая структура направлена на получение выгоды долгосрочными участниками и одновременно на поддержку более широкой экосистемы.

Распределение структурировано таким образом, чтобы поддержать как ранних последователей, так и долгосрочное развитие проекта. Такая структура может сделать YETIO более стабильным во время рыночных спадов и менее подверженным диким спекуляциям.

Присоединяйтесь к сообществу Yeti Ouro

Telegram: https://t.me/yetiouroofficial

Источник: Минфин
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