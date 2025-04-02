Не успели купить Dogecoin? Yeti Ouro открывает новые двери с помощью GameFi

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 апреля 2025, 12:30 Читати українською

Не успели купить Dogecoin? Yeti Ouro открывает новые двери с помощью GameFi

Когда в 2013 году Dogecoin был запущен в качестве шутки, ключевые инвесторы увидели в нем потенциал и заработали много денег, а сегодня эта монета-мем оценивается в миллиарды долларов. С момента достижения своего исторического пика в $0,7376 падение цены Dogecoin открывает дорогу на рынок новым токенам, предназначенным для утилиты.

Когда в 2013 году Dogecoin был запущен в качестве шутки, ключевые инвесторы увидели в нем потенциал и заработали много денег, а сегодня эта монета-мем оценивается в миллиарды долларов.

Инвесторы, упустившие Dogecoin, стекаются к Yeti Ouro (YETIO), игровой монете-мемуару, которая дает шанс разбогатеть. Yeti Ouro открывает новые двери и становится ключевым соперником в секторе GameFi.

Прогноз цены Dogecoin: Монета-мем, которая переосмыслила криптовалюту

Dogecoin появилась в 2013 году как легкомысленная криптовалюта, вдохновленная популярным мемом о сиба-ину. Билли Маркус и Джексон Палмер создали ее, чтобы привнести веселье в криптовалютное пространство. В отличие от биткоина, у Dogecoin не было ограничения по объему предложения, и каждую минуту добывалось 10 000 новых монет.

Благодаря сильному сообществу и поддержке знаменитостей монета-мем стала популярной. Еще один толчок к росту произошел после твитов Элона Маска, благодаря которым цена Dogecoin взлетела до исторического максимума в $0,7376 в мае 2021 года. Однако в последние годы спрос на токен колебался из-за его ограниченной полезности.

На момент публикации цена Dogecoin составляет $0,1719, а рыночная стоимость и объем торгов — $25 млрд и $1 млрд соответственно.

Yeti Ouro: Новый соперник GameFi

Компания Yeti Ouro (YETIO) создает волны в секторе GameFi, объединяя мир игр с технологией блокчейн. Yeti Go — это стремительная гоночная игра, разработанная на движке Unreal Engine 5, который является флагманским продуктом проекта. Игра вдохновлена AAA-тайтлами в визуальном и механическом плане, что делает ее по-настоящему выдающейся в этом пространстве. В проекте участвует вся звездная команда, включая известную студию игровых активов, известную созданием таких культовых игр, как Call of Duty, Spider-Man, The Witcher и Dead Space. Чтобы соответствовать визуальной мощи, над звуком работают известные инженеры, которые сотрудничали с такими номинированными на Грэмми артистами, как Major Lazer, Vybz Kartel и Kabaka Pyramid.

Ниже вы можете впервые взглянуть на главного героя игры, а также получить эксклюзивное превью ее визуально захватывающей вселенной.

Изображение выглядит как игрушка, улыбка, колесо, мальчикКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Yeti Ouro отличает многоуровневый подход к геймплею и токеномике. В игре использована высококачественная графика, а звуковое сопровождение создано лауреатами премии «Грэмми» для усиления погружения игроков. Эта игра также гарантирует, что игроки будут вознаграждены жетонами YETIO в игре, добавляя реальные стимулы к игре.

По сравнению с Dogecoin, Yeti Ouro обладает неотъемлемой полезностью, поскольку в ней реализована модель Play-to-Earn (P2E). Зарабатывать токены можно с помощью заданий, гонок и турниров. Эта особенность отличает Yeti Ouro от Dogecoin, который полагается на спекулятивную торговлю и шумиху в социальных сетях.

Yeti Ouro имеет ограниченный объем предложения в 1 миллиард токенов с дефляционным механизмом сжигания, который обеспечивает долгосрочное удержание стоимости. Таким образом, YETIO является сильным соперником в секторе GameFi благодаря инновационному сочетанию игр и технологии блокчейн.

Рост стоимости токена Yeti Ouro и результаты предпродажи

Предпродажа Yeti Ouro прошла успешно, было продано более 211 миллионов токенов. Проект привлек около 3,18 миллиона долларов, а растущий спрос привел к росту цены до 0,024 доллара за токен. Ранние последователи обеспечили себе 100-процентную прибыль еще до выхода на биржу.

Кроме того, для участников третьего этапа предпродажи предусмотрен 10-процентный бонус за покупку. Дополнительное поощрение в размере 5 % получают инвесторы, внесшие более 500 долларов. При такой структуре предпродажи цены на всех этапах одинаковы, чтобы обеспечить справедливое распределение.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, дизайнКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Инвестировать в YETIO очень просто. Инвесторам необходимо завести подходящий кошелек Defi в соответствующей сети, среди которых могут быть Metamask, Trust Wallet,Coinbase и т. д., оформить заказ на официальном сайте Yeti Ouro на необходимое количество токенов YETIO и завершить транзакцию в один клик.

Почему Yeti Ouro занимает первое место среди ключевых соперников в GameFi?

Учитывая токеномику Yeti Ouro и его качества как функциональной игровой утилиты, у него есть задатки сильного проекта GameFi. В отличие от Dogecoin, который зависит от социальной шумихи, YETIO включает в себя реальные практические кейсы благодаря своей игровой функции P2E. Гонки, бонусы и соревнования приносят игрокам токены YETIO.

Мем-монета с полезными свойствами также добавляет безопасность и прозрачность. Компания SOLIDProof провела аудит смарт-контрактов Yeti Ouro, чтобы обеспечить безопасность участников. Это перспективный проект в сфере блокчейн-игр благодаря механике GameFi, структурированной модели токенов и постоянному развитию.

Заключительная мысль

Yeti Ouro предоставляет уникальную возможность для инвесторов и геймеров благодаря своему уникальному подходу к объединению игр и блокчейна. Учитывая рост сектора GameFi, YETIO может стать перспективной альтернативой для тех, кто не участвовал в успехе Dogecoin.

Присоединяйтесь к сообществу Yeti Ouro

Telegram: https://t.me/yetiouroofficial


Источник: Минфин
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами