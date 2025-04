Не успели купить Dogecoin? Yeti Ouro открывает новые двери с помощью GameFi

Инвесторы, упустившие Dogecoin, стекаются к Yeti Ouro (YETIO), игровой монете-мемуару, которая дает шанс разбогатеть. Yeti Ouro открывает новые двери и становится ключевым соперником в секторе GameFi.

Прогноз цены Dogecoin: Монета-мем, которая переосмыслила криптовалюту

Dogecoin появилась в 2013 году как легкомысленная криптовалюта, вдохновленная популярным мемом о сиба-ину. Билли Маркус и Джексон Палмер создали ее, чтобы привнести веселье в криптовалютное пространство. В отличие от биткоина, у Dogecoin не было ограничения по объему предложения, и каждую минуту добывалось 10 000 новых монет.

Благодаря сильному сообществу и поддержке знаменитостей монета-мем стала популярной. Еще один толчок к росту произошел после твитов Элона Маска, благодаря которым цена Dogecoin взлетела до исторического максимума в $0,7376 в мае 2021 года. Однако в последние годы спрос на токен колебался из-за его ограниченной полезности.

На момент публикации цена Dogecoin составляет $0,1719, а рыночная стоимость и объем торгов — $25 млрд и $1 млрд соответственно.

Yeti Ouro: Новый соперник GameFi

Компания Yeti Ouro (YETIO) создает волны в секторе GameFi, объединяя мир игр с технологией блокчейн. Yeti Go — это стремительная гоночная игра, разработанная на движке Unreal Engine 5, который является флагманским продуктом проекта. Игра вдохновлена AAA-тайтлами в визуальном и механическом плане, что делает ее по-настоящему выдающейся в этом пространстве. В проекте участвует вся звездная команда, включая известную студию игровых активов, известную созданием таких культовых игр, как Call of Duty, Spider-Man, The Witcher и Dead Space. Чтобы соответствовать визуальной мощи, над звуком работают известные инженеры, которые сотрудничали с такими номинированными на Грэмми артистами, как Major Lazer, Vybz Kartel и Kabaka Pyramid.

Ниже вы можете впервые взглянуть на главного героя игры, а также получить эксклюзивное превью ее визуально захватывающей вселенной.

Yeti Ouro отличает многоуровневый подход к геймплею и токеномике. В игре использована высококачественная графика, а звуковое сопровождение создано лауреатами премии «Грэмми» для усиления погружения игроков. Эта игра также гарантирует, что игроки будут вознаграждены жетонами YETIO в игре, добавляя реальные стимулы к игре.

По сравнению с Dogecoin, Yeti Ouro обладает неотъемлемой полезностью, поскольку в ней реализована модель Play-to-Earn (P2E). Зарабатывать токены можно с помощью заданий, гонок и турниров. Эта особенность отличает Yeti Ouro от Dogecoin, который полагается на спекулятивную торговлю и шумиху в социальных сетях.

Yeti Ouro имеет ограниченный объем предложения в 1 миллиард токенов с дефляционным механизмом сжигания, который обеспечивает долгосрочное удержание стоимости. Таким образом, YETIO является сильным соперником в секторе GameFi благодаря инновационному сочетанию игр и технологии блокчейн.

Рост стоимости токена Yeti Ouro и результаты предпродажи

Предпродажа Yeti Ouro прошла успешно, было продано более 211 миллионов токенов. Проект привлек около 3,18 миллиона долларов, а растущий спрос привел к росту цены до 0,024 доллара за токен. Ранние последователи обеспечили себе 100-процентную прибыль еще до выхода на биржу.

Кроме того, для участников третьего этапа предпродажи предусмотрен 10-процентный бонус за покупку. Дополнительное поощрение в размере 5 % получают инвесторы, внесшие более 500 долларов. При такой структуре предпродажи цены на всех этапах одинаковы, чтобы обеспечить справедливое распределение.

Инвестировать в YETIO очень просто. Инвесторам необходимо завести подходящий кошелек Defi в соответствующей сети, среди которых могут быть Metamask, Trust Wallet,Coinbase и т. д. , оформить заказ на официальном сайте Yeti Ouro на необходимое количество токенов YETIO и завершить транзакцию в один клик.

Почему Yeti Ouro занимает первое место среди ключевых соперников в GameFi?

Учитывая токеномику Yeti Ouro и его качества как функциональной игровой утилиты, у него есть задатки сильного проекта GameFi. В отличие от Dogecoin, который зависит от социальной шумихи, YETIO включает в себя реальные практические кейсы благодаря своей игровой функции P2E. Гонки, бонусы и соревнования приносят игрокам токены YETIO.

Мем-монета с полезными свойствами также добавляет безопасность и прозрачность. Компания SOLIDProof провела аудит смарт-контрактов Yeti Ouro, чтобы обеспечить безопасность участников. Это перспективный проект в сфере блокчейн-игр благодаря механике GameFi, структурированной модели токенов и постоянному развитию.

Заключительная мысль

Yeti Ouro предоставляет уникальную возможность для инвесторов и геймеров благодаря своему уникальному подходу к объединению игр и блокчейна. Учитывая рост сектора GameFi, YETIO может стать перспективной альтернативой для тех, кто не участвовал в успехе Dogecoin.

Присоединяйтесь к сообществу Yeti Ouro

