Министерство цифровой трансформации приступило к разработке первой украиноязычной LLM национального масштаба. Об этом объявил на Forbes AI Day 2025 г. министр трансформации Михаил Федоров.
Украина разработает собственную большую языковую модель ИИ до конца 2025 года — Федоров
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Что анонсировал Федоров
«Все больше стран активно и стратегически развивают ИИ в стране, создают национальные LLM, натренированные на локальных языках. Поэтому Украина должна действовать быстро, чтобы не только догнать мировых лидеров, но и стать самостоятельным игроком в этой технологической гонке», — отметил Федоров.
По его словам, запуск LLM — одна из ключевых задач WINWIN AI Center of Excellence.
Когда ждать запуск
Планируем сделать это в ноябре-декабре 2025 года.
Подробности
LLM будет натренирована на украинские данные, будет понимать национальный контекст, диалекты и термины.
«На базе национальной LLM будем запускать AI-продукты для государства и сектора обороны. Интегрируем их в Дию, Мечту и армию. Это создаст множество возможностей для бизнеса. Предприниматели смогут производить продукты в разных сферах — от маркетинга до финансов», — пояснил министр.
За чей счет
Украинскую LLM будут создавать при поддержке партнеров по бизнес-сектору, не за государственные средства.
Запуск LLM даст бизнесу и государству возможность производить собственные инновационные ИИ-продукты и укрепит бренд Украины как высокотехнологичного государства.
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