Украина разработает собственную большую языковую модель ИИ до конца 2025 года — Федоров

Министерство цифровой трансформации приступило к разработке первой украиноязычной LLM национального масштаба. Об этом объявил на Forbes AI Day 2025 г. министр трансформации Михаил Федоров.

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Что анонсировал Федоров

«Все больше стран активно и стратегически развивают ИИ в стране, создают национальные LLM, натренированные на локальных языках. Поэтому Украина должна действовать быстро, чтобы не только догнать мировых лидеров, но и стать самостоятельным игроком в этой технологической гонке», — отметил Федоров.

По его словам, запуск LLM — одна из ключевых задач WINWIN AI Center of Excellence.

Когда ждать запуск

Планируем сделать это в ноябре-декабре 2025 года.

Подробности

LLM будет натренирована на украинские данные, будет понимать национальный контекст, диалекты и термины.

«На базе национальной LLM будем запускать AI-продукты для государства и сектора обороны. Интегрируем их в Дию, Мечту и армию. Это создаст множество возможностей для бизнеса. Предприниматели смогут производить продукты в разных сферах — от маркетинга до финансов», — пояснил министр.

За чей счет

Украинскую LLM будут создавать при поддержке партнеров по бизнес-сектору, не за государственные средства.

Запуск LLM даст бизнесу и государству возможность производить собственные инновационные ИИ-продукты и укрепит бренд Украины как высокотехнологичного государства.