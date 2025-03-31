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31 марта 2025, 13:15 Читати українською

FinAwards 2025: кто возглавил список лучших платежных провайдеров

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025.

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Во время мероприятия СЕО Treeum Валерия Лунева подчеркнула:

«Миссия Treeum — делать отношения украинцев с деньгами простыми. И мы тоже ежедневно работаем над тем, чтобы финансовые услуги становились доступнее, быстрее и удобнее. Мы исследуем новые технологии, чтобы каждый украинец смог понятно и просто выбрать и купить любой фин продукт онлайн».

В ходе FinAwards определили и лучших платежных провайдеров. В этом году за лидерство в двух профильных номинациях соревновались 22 провайдера.

Оффлайн платежи

Победителем в номинации «Лучший провайдер по приему платежей оффлайн» стал city24.

city24 — это платежная система с сетью из 25 тыс. платежных терминалов в более 2 тыс. населенных пунктов. Она является одной из ведущих платежных систем, отмеченной Национальным банком Украины, как важный объект платежной инфраструктуры в Украине.

Второе и третье место в номинации получили приложение «Терминал» от Приватбанка и EasyPay.

Онлайн платежи

Лидерство в номинации «Лучший провайдеров по приему онлайн-платежей» получил Portmone.com

Portmone.com — платежная система, предоставляющая услуги украинцам уже четверть века. Portmone — это индивидуальный и гибкий подход к клиентам и партнерам, а также гарантия безопасности данных плательщиков. Сервис является лидером среди систем оплаты коммунальных услуг в Украине.

Второе и третье место в номинации получили сервисы WayForPay и iPay.ua.

Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

О премии

FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua .

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Источник: Минфин
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