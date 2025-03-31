Выгодные покупки по izibank: держи гарантированный подарок и шанс на дополнительные призы

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Перед покупкой проверьте доступный лимит в разделе «Кредиты» → «Настройки» → «Перераспределить лимиты».
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Выбирайте желаемые товары в COMFY или comfy.ua.
При оформлении покупки выберите способ оплаты «izi оплата частями».
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Подтверждайте покупку через izibank.
И готово — сертификат на 200 грн уже идет к вам! Мы отправим его на ваш номер телефона.
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