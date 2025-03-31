Выгодные покупки по izibank: держи гарантированный подарок и шанс на дополнительные призы

До 18 апреля 2025 г. покупайте товары в сети магазинов COMFY или на сайте comfy.ua с помощью сервиса «izi оплата частями» от izibank и гарантированно получайте сертификат на 200 грн!

Как получить подарок?

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Перед покупкой проверьте доступный лимит в разделе «Кредиты» → «Настройки» → «Перераспределить лимиты». Выбирайте желаемые товары в COMFY или comfy.ua.

При оформлении покупки выберите способ оплаты «izi оплата частями». Подтверждайте покупку через izibank.

И готово — сертификат на 200 грн уже идет к вам! Мы отправим его на ваш номер телефона.

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