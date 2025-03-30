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30 марта 2025, 12:32 Читати українською

FinAwards 2025: А-Банк выиграл в номинации «Народный банк»

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025.

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А-Банк занял первое место в номинации Народный банк по версии FinAwards 2025. За последние два года это вторая победа банка в этой номинации.

Второе и третье места заняли monobank и Прокредитбанк.

Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

О премии

FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua .

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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