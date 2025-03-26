Мариуш Качмарек, занимавший должность заместителя председателя правления Приватбанка по вопросам цифровой трансформации, завершает работу на этом посту 26 марта. Об этом сообщил наблюдательный совет финучреждения.
Мариуш Качмарек покидает пост заместителя председателя правления Приватбанка
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Изменения в управлении
До момента назначения нового руководителя по результатам конкурса обязанности по управлению ИТ-дирекциями, информационной безопасностью и удаленной поддержкой клиентов будет временно исполнять председатель правления Микаэль Беркнерт. Наблюдательный совет поблагодарил Качмарека за пять лет плодотворной работы, в том числе за успешный перенос ИТ-инфраструктуры в облачную среду во время войны.
Карьерный путь Качмарека в банке
Мариуш Качмарек приступил к работе в Приватбанке в 2019 году, а с 1 июля того же года стал членом правления, отвечая за операционную деятельность. С августа 2020 г. он временно сочетал эти функции с руководством ИТ-направления, а с декабря 2020 г. официально занял должность заместителя председателя правления по операционным вопросам.
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