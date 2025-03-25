Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за февраль 2025 г., который учитывается для расчета пенсии. Об этом говорится в данных ПФУ .
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий
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Показатель зарплаты для расчета пенсии
Официальная зарплата в феврале составила 18589,38 гривен, что на 3321,78 гривен больше, чем в феврале прошлого года (15267,60 гривен).
В январе 2025 г. показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.
В феврале ПФУ утвердило показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывали для расчета индексации пенсии, проведенной с 1 марта.
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Источник: Минфин
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