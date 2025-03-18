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18 марта 2025, 8:53 Читати українською

Доля NPL в банковском секторе выросла до 30,5%

По данным отчетности банков, доля NPL в банковском секторе по состоянию на 1 февраля 2025 года составила 30,5%, что всего на 0,2 процентного пункта больше показателя по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

По данным отчетности банков, доля NPL в банковском секторе по состоянию на 1 февраля 2025 года составила 30,5%, что всего на 0,2 процентного пункта больше показателя по состоянию на 1 января 2025 года.
Фото: depositphotos

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Причина роста NPL

Единственная причина роста NPL в январе — статистический эффект от внедрения банками новых подходов.

Так, из-за включения в NPL приобретенных или созданных обесцененных активов, их объем увеличился на 13,9 млрд грн, что составляет 1,1% валового кредитного портфеля.

Еще одна новая составляющая NPL — реструктуризированные активы, по которым после прекращения их признания неработающими банк осуществил повторную реструктуризацию и/или по которым имеется просрочка погашения долга более 30 календарных дней, — увеличила объем NPL на 0,8 млрд грн, что равняется 0,1% кредитного портфеля.

В то же время отдельные активы, признанные дефолтными из-за финансового состояния должника, свидетельствующего о неспособности выполнять обязательства по уплате процентов перед всеми кредиторами, отсутствие финансовой отчетности должника в банке и другие причины, банки могут не учитывать NPL, основываясь на суждении об отсутствии потребности принятия мер. Объем таких кредитов составил 9,6 млрд грн, или 0,7% от общего объема кредитного портфеля.

Среди факторов, положительно влиявших на долю NPL, остается дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества.

Как изменилась доля NPL

Доля NPL почти не изменилась в государственных и зарубежных банках. В частных же банках доля неработающих кредитов в дальнейшем сокращается. Без учета долгов бывших собственников Приватбанка и старых долгов, возникших еще до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015−2017 годов, доля неработающих кредитов на 1 февраля 2025 года составляет 18,9% (25,3% в государственных банках).

Введенные изменения оказывают более существенное влияние на кредитный портфель бизнеса, доля NPL которого с начала года выросла на 0,7 в. п. — до 39,6%. В то же время доля NPL населения с начала года выросла всего на 0,1 в. п. — до 15,6%.

Напомним

С января 2025 подходы к определению банками неработающих активов изменились. Эти изменения, как и ожидалось, не оказали значительного влияния на объем неработающих кредитов, учитывая взвешенные подходы банков к оценке рисков и хорошее качество кредитного портфеля. В то же время, эти новации способствовали повышению прозрачности отечественного финансового сектора и приблизили определение NPL к европейскому.

За 2024 год доля NPL в банковском секторе по состоянию на 1 января 2025 сократилась до 30,3%, или на 7,1 процентного пункта по сравнению с показателем по состоянию на 01 января 2024 года.

Объем NPL за 2024 год сократился на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн. Тенденция его постепенного сокращения продолжается с начала 2023 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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