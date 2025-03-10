Приватбанк представил обновленный дизайн мобильного приложения Приват24. Изменения коснулись главного экрана, который стал удобнее и инклюзивнее для пользователей. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Приватбанк обновил дизайн приложения Приват24
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Основные изменения в дизайне
Новый дизайн разработан с учетом современных стандартов удобства и доступности. Он стал результатом глубочайшего анализа клиентского опыта и отзывов участников бета-тестирования.
Пользователи сразу видят баланс и реквизиты своих карт на главном экране.
Появилась возможность пополнять карточный счет в несколько кликов через Apple Pay, Google Pay, с собственной карты или карты другого банка, а также по номеру счета IBAN.
Обновление функционала
Программа лояльности «Привет» и сервис накоплений «Конверты» теперь расположены на нижней панели навигации, что делает их более доступными для пользователей.
Комментарий от ПриватБанка
«Начинаем процесс обновления с изменений в дизайне мобильного приложения и внедрения новой концепции главного экрана», — отметил заместитель председателя правления и IT-операционный директор Мариуш Качмарек.
Эти обновления призваны сделать использование приват24 еще более удобным и эффективным для миллионов пользователей, подчеркивая сосредоточенность банка на клиентском опыте и инновациях.
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