Приватбанк обновил дизайн приложения Приват24

Приватбанк представил обновленный дизайн мобильного приложения Приват24. Изменения коснулись главного экрана, который стал удобнее и инклюзивнее для пользователей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Основные изменения в дизайне

Новый дизайн разработан с учетом современных стандартов удобства и доступности. Он стал результатом глубочайшего анализа клиентского опыта и отзывов участников бета-тестирования.

Пользователи сразу видят баланс и реквизиты своих карт на главном экране.

Появилась возможность пополнять карточный счет в несколько кликов через Apple Pay, Google Pay, с собственной карты или карты другого банка, а также по номеру счета IBAN.

Обновление функционала

Программа лояльности «Привет» и сервис накоплений «Конверты» теперь расположены на нижней панели навигации, что делает их более доступными для пользователей.

Комментарий от ПриватБанка

«Начинаем процесс обновления с изменений в дизайне мобильного приложения и внедрения новой концепции главного экрана», — отметил заместитель председателя правления и IT-операционный директор Мариуш Качмарек.

Эти обновления призваны сделать использование приват24 еще более удобным и эффективным для миллионов пользователей, подчеркивая сосредоточенность банка на клиентском опыте и инновациях.