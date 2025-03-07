Покупка валюты по самому выгодному курсу в приложении Alliance

Alliance bank запустил новую возможность для клиентов — покупку валюты в приложении по специальному курсу, более выгодному, чем курс обмена в банках и обменных пунктах.

Теперь в приложении Alliance можно конвертировать гривны в доллары США или евро по специальному курсу с последующим размещением средств на валютный депозит. Эта функция уже доступна, а открыть депозит в валюте можно прямо с гривневой карты всего за несколько кликов.

Преимущества валютных депозитов в Alliance

Размещая средства на валютный депозит, клиенты могут конвертировать гривны по лучшему курсу на рынке прямо в приложении Alliance без каких-либо комиссий. Этот специальный курс называется депозитным, и его можно проверить в приложении в любое время, чтобы убедиться в его выгоде.

Так как курс валют имеет тенденцию к росту, сбережения в долларах США или евро не только сохраняют свою стоимость, но и приумножаются благодаря актуальным ставкам банка.

Детали и условия

Минимальная сумма депозита: 100 долларов США или 100 евро.

Процентные ставки: до 2% годовых в долларах США и до 1,5% годовых в евро.

Срок размещения: от 3 месяцев до 2 лет.

Лимит, установленный НБУ: 200 000 грн в месяц (в эквиваленте) на одного клиента.

Возможность пополнения: доступна, если до завершения срока более 92 дней.

Простое оформление и выплаты

Оформить валютный депозит можно полностью онлайн в разделе «Депозиты» в приложении Alliance. Также в приложении можно открыть дебетовую карту «Целевая», которая доступна в трех валютах: гривнах, долларах США и евро.

Наличие валютной карты в приложении делает использование депозита еще удобнее, ведь проценты и сумма депозита могут зачисляться непосредственно на нее. Кроме того, с валютной картой можно выбрать тип начисления процентов: капитализация или ежемесячная выплата на карту.

Открытие, обслуживание и перевыпуск дебетовой карты «Целевая» полностью бесплатны. Это удобное решение для получения выплат по депозиту и дальнейшего использования средств в валюте.

Удобный способ приумножить средства

Alliance предлагает клиентам современные инструменты для управления финансами и сбережениями. Валютный депозит — это возможность зафиксировать выгодный курс обмена и получать пассивный доход в валюте. Подробнее ознакомиться с условиями можно в приложении Alliance по ссылке.