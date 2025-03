Криптосаммит в Белом доме: поворотный момент для индустрии

Участниками саммита станут председатель Strategy Майкл Сейлор, гендиректор BTC Inc. Дэвид Бэйли и другие лидеры сектора цифровых валют. Главой встречи на высшем уровне выбран Дэвид Сакс, эксперт по ИИ и крипто в Белом доме. Он, вероятно, уделит основное внимание вопросу управления рисками на криптовалютных рынках и роли ИИ в обнаружении мошенничества. Кроме того, речь пойдет и формировании стратегического резерва криптовалют.

Принятие цифровых активов и нормативная ясность позволят отрасли удержать ведущих специалистов в сфере блокчейна, а также стимулируют развитие бизнеса и рост рабочих мест в США.

Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пять лет количество пользователей криптовалют, вероятно, превысит 1 млрд. Это даст импульс для развития всех секторов криптоиндустрии. Инвесторам понадобятся надежные инструменты для торговли и хранения активов, например, криптокошельки, такие как популярный проект Best Wallet.

Заключение

Саммит по криптовалютам под эгидой Дональда Трампа может стать катализатором позитивных изменений в криптоиндустрии. Важно, чтобы по результатам встречи появилась четкая нормативная база, стимулирующая инновации и защищающая инвесторов.