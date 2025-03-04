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4 марта 2025, 11:35 Читати українською

Соучредитель Reddit поддержал инициативу по приобретению американского TikTok

Американский предприниматель, инвестор и соучредитель платформы Reddit Алексис Оганян присоединился к инициативе The People's Bid for TikTok, реализуемой организацией Project Liberty. Целью инициативы является выкуп американского сегмента TikTok и его дальнейшая трансформация в пользу пользователей в США. Об этом говорится в официальном прессрелизе Project Liberty, передает Межа.

Американский предприниматель, инвестор и соучредитель платформы Reddit Алексис Оганян присоединился к инициативе The People's Bid for TikTok, реализуемой организацией Project Liberty.
Фото Pixabay

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Децентрализация TikTok

Группа инвесторов, возглавляемая миллиардером Фрэнком Маккортом, предложила выкупить активы TikTok, работающие на территории США. Планируется перенести социальную сеть на децентрализованную платформу, которая базируется на блокчейне Frequency. Цель — предоставить американским пользователям полный контроль над их персональными данными и гарантировать защиту конфиденциальности.

Роль Алексиса Оганяна

В рамках инициативы The People's Bid for TikTok и Project Liberty Оганян будет выполнять функции стратегического советника. Кроме соучредительства и бывшего руководства Reddit, Оганян также является основателем венчурной компании Seven Seven Six, специализирующейся на инвестициях в технологические компании, имеющие потенциал изменить будущее.

Хронология событий

Впервые о намерении приобрести TikTok у китайской компании ByteDance, организация Project Liberty заявила в мае 2024 года. Официальное предложение было сделано в январе 2025 года, незадолго до того, как Верховный суд США должен был принять решение о блокировании социальной сети в стране. Это решение, однако, было отложено Дональдом Трампом на 75 дней.

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Источник: Минфин
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