Соучредитель Reddit поддержал инициативу по приобретению американского TikTok

Американский предприниматель, инвестор и соучредитель платформы Reddit Алексис Оганян присоединился к инициативе The People's Bid for TikTok, реализуемой организацией Project Liberty. Целью инициативы является выкуп американского сегмента TikTok и его дальнейшая трансформация в пользу пользователей в США. Об этом говорится в официальном прессрелизе Project Liberty, передает Межа.

Децентрализация TikTok

Группа инвесторов, возглавляемая миллиардером Фрэнком Маккортом, предложила выкупить активы TikTok, работающие на территории США. Планируется перенести социальную сеть на децентрализованную платформу, которая базируется на блокчейне Frequency. Цель — предоставить американским пользователям полный контроль над их персональными данными и гарантировать защиту конфиденциальности.

Роль Алексиса Оганяна

В рамках инициативы The People's Bid for TikTok и Project Liberty Оганян будет выполнять функции стратегического советника. Кроме соучредительства и бывшего руководства Reddit, Оганян также является основателем венчурной компании Seven Seven Six, специализирующейся на инвестициях в технологические компании, имеющие потенциал изменить будущее.

Хронология событий

Впервые о намерении приобрести TikTok у китайской компании ByteDance, организация Project Liberty заявила в мае 2024 года. Официальное предложение было сделано в январе 2025 года, незадолго до того, как Верховный суд США должен был принять решение о блокировании социальной сети в стране. Это решение, однако, было отложено Дональдом Трампом на 75 дней.