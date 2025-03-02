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2 марта 2025, 16:30 Читати українською

Citi в апреле 2024 года ошибочно зачислил на счет клиента $81 трлн

Американский Citigroup Inc. в апреле прошлого года ошибочно зачислил на счет клиента $81 трлн вместо $280, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Американский Citigroup Inc.
Фото: depositphotos

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Ошибка банка

Ошибку во внутрибанковской операции пропустили как ответственный за платежи, так и проверяющий, и платеж был одобрен к обработке в начале следующего рабочего дня.

Проблему с остатком средств на счете обнаружил третий сотрудник через 90 минут после совершения платежа. Несколько часов спустя операцию аннулировали, никакие средства из банка не исчезли.

Citi сообщил об инциденте в Федеральную резервную систему (ФРС) и Управление контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC).

В банке сказали, что «за счет контрольных мер обнаружения ошибка ввода между двумя счетами бухгалтерского учета Citi была быстро выявлена, и мы сторнировали запись», а благодаря этим механизмам «никакие средства не покинули бы банк».

«Инцидент не повлек никаких последствий ни для банка, ни для клиента, но подчеркивает наши постоянные усилия по дальнейшей автоматизации контроля и ликвидации ручных процессов», — отметили в Citi.

В минувшем году в Citi были зафиксированы десять случаев, когда банк обрабатывал ошибочный платеж на сумму от $1 млрд, но в итоге возвращал средства, говорится во внутреннем отчете банка, с которым ознакомилась FT. В 2023 году таких случаев было 13. Сообщать о них регуляторам не требуется.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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