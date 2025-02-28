Одна из крупнейших сетей пунктов обмена валюты в Украине окончательно потеряла лицензию

Верховный Суд упразднил решение судов предыдущих инстанций и подтвердил правомерность решений НБУ об аннулировании лицензий и исключении из реестра финансовых учреждений ООО «Финод», которому принадлежала одна из крупнейших сетей пунктов обмена валюты в Украине. Такое решение коллегия судей приняла 18 февраля, оно вступило в законную силу и обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба регулятора.

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Верховный Суд подтвердил, что ООО «Финод» не выполнило требования постановлений Национального банка, поэтому регулятор правомерно лишил его лицензии и исключил из реестра.

Напомним

Нацбанк аннулировал все имеющиеся лицензии у ООО «Финод» в августе 2023 года. Но компания обжаловала это решение в судебном порядке.

В то время компании «Финод» принадлежала одна из крупнейших сетей обменников валюты в Украине, которая насчитывала около 400 отделений.