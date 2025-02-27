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27 февраля 2025, 11:05 Читати українською

Коломойский проиграл дело в Верховном Суде об обжаловании национализации Приватбанка

Верховный Суд 26 февраля 2025 года оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по делу об обжаловании решений госорганов по национализации банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Верховный Суд 26 февраля 2025 года оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по делу об обжаловании решений госорганов по национализации банка.
Фото: finteco.com.ua

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«Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении регулятора.

В прессслужбе Приватбанка отметили, что рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось с 2017 года.

По этому делу Коломойский, которому к национализации принадлежало 41,6572% акций банка, пытался оспорить решение всех государственных органов, участвовавших в национализации ПриватБанка.

Напомним

Окружной административный суд города Киева 18 апреля 2019 г. по иску Игоря Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Принимая это решение, суд проигнорировал установленную Национальным банком потребность в докапитализации Приватбанка и факт невыполнения Приватбанком и его акционерами программы финансового оздоровления.

Национальный банк 24 мая 2019 года подал апелляционную жалобу.

Шестой апелляционный административный суд 2 марта 2021 года остановил производство по делу к рассмотрению Конституционным Судом Украины дела по иску 64 народных депутатов о конституционности отдельных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ.

Верховный Суд 1 июня 2022 года отменил постановление о приостановлении производства по этому делу, что позволило продолжить рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Шестой апелляционный административный суд 15 ноября 2023 г. отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 г., а производство по делу закрыл.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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