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26 февраля 2025, 18:30 Читати українською

Хакеры украли $1,4 млрд с Bybit — пора переходить на Best Wallet

21 февраля 2025 года злоумышленники взломали одну из крупнейших централизованных бирж Bybit и похитили Ethereum на сумму $1,4 млрд. Они получили доступ к кошельку площадки, в котором хранились средства клиентов, и перевели на сотни различных адресов 400 000 ETH.

Команда платформы не сразу обнаружила взлом, поскольку злоумышленники модифицировали программный код, изменив интерфейс. Чтобы компенсировать потери и вернуть доверие клиентов, биржа взяла кредиты, получила финансовую поддержку от институциональных инвесторов и закупила Ethereum на открытом рынке.

В результате компания смогла гарантировать клиентам полный возврат средств. Однако этот инцидент в очередной раз подтвердил, что хранение криптовалют на централизованных биржах сопряжено с рисками.

Те активы, которые не инвестированы в моменте, безопаснее хранить на криптокошельках. И в последние месяцы все большую долю рынка занимает Best Wallet — безопасный мультитул для работы с криптовалютами без KYC.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О BEST WALLET

Криптокошелек Best Wallet: безопасное хранение цифровых активов

Взлом Bybit продемонстрировал, что в 2025 году остро встает вопрос надежного хранения цифровых валют. Инвесторы осознают, что централизованные биржи, даже самые крупные, остаются уязвимыми для атак. Для защиты виртуальных активов необходимо использовать надежные, некастодиальные кошельки, такие как Best Wallet. Этот проект предлагает безопасное и удобное решение для хранения, покупки, продажи и обмена криптовалют без необходимости передавать контроль третьим лицам.

В отличие от централизованных решений, Best Wallet полностью некастодиальный, а значит, только пользователь контролирует свои средства. Для регистрации и входа в приложение не требуется вводить seed-фразу, а доступ осуществляется через Web3Auth, что делает процесс удобным и безопасным. В будущем технология будет обновлена с переходом на Fireblocks, что обеспечит еще более высокий уровень защиты активов.

Функции Best Wallet и преимущества для пользователей

Важное преимущество экосистемы Best Wallet — встроенная децентрализованная биржа (DEX), которая позволяет находить оптимальные курсы для обмена токенов. Пользователь также может проводить мультицепочные свопы благодаря поддержке 20 блокчейн-мостов и более 200 DEX площадок.

Также доступна функция покупки криптовалюты напрямую через Best Wallet, без необходимости использования сторонних сервисов. Для этого приложение автоматически подбирает наилучшего провайдера обмена с минимальными комиссиями. Помимо этого, Best Wallet позволяет быстро обменивать цифровую валюту на фиат и выводить средства на банковские счета и карты.

Особое внимание проект уделяет инвесторам, заинтересованным в участии в предварительных продажах. В Best Wallet реализована функция «Upcoming Tokens», с помощью которой можно покупать монеты на ранних стадиях продажи. В отличие от традиционных способов участия в пресейлах, здесь не нужно подключать сторонние кошельки или использовать незнакомые сайты, что значительно снижает риски мошенничества. Вся информация о проекте, его дорожной карте, социальных метриках и сроках предпродажи доступна в одном месте, что упрощает принятие инвестиционных решений.

Пресейл $BEST, собственного токена кошелька, уже стартовал. На текущий момент он привлек $10,5 млн. Ранние инвесторы могут приобрести актив по льготной стоимости до его публичного размещения — за $0,0241, но цифра постоянно растет. Вдобавок владельцы $BEST получают различные поощрения: сниженные комиссии, увеличенный процент по стейкингу и право влиять на стратегические решения проекта Best Wallet.

Заключение

В эпоху, когда централизованные биржи продолжают подвергаться атакам, переход на некастодиальные решения становится логичным шагом для любого владельца криптовалют. Более того, Best Wallet предлагает трейдерам не только надежное хранение средств, но и расширенные инвестиционные возможности.

Источник: Минфин
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