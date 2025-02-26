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26 февраля 2025, 8:54 Читати українською

Индексация пенсий: Кто получит повышение на 11,5% с 1 марта

В Украине с 1 марта 2025 г. состоится индексация пенсий. Для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

В Украине с 1 марта 2025 г.
Фото: depositphotos

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Что известно

«С 1 марта проводим индексацию пенсий. Для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%», — сообщил Шмыгаль. По его словам, минимальный размер повышения пенсий будет составлять не менее 100 гривен.

«И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии, внедряем максимальный размер индексации — до 1500 гривен», — добавил премьер.

Размер индексации

Размер индексации исчислен на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен — 12%; рост средней заработной платы за 2022−2024 гг. — 11%.

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

  • 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 672 тыс. пенсионеров силовых ведомств
  • 98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы
  • 79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты
  • 23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

«Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии при индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Обращаем внимание, что 1 апреля также состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

В то же время, будут действовать временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий.

Размер повышения по результатам индексации будет ограничен до 1500 грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Это позволит более справедливо распределить ограниченный финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для украинцев, получающих наименьшие выплаты.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 февраля 2025, 9:05
#
«Нагадаємо, індексація — це механізм підвищення розміру виплат від держави, який дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг за останній рік. Індексація пенсій в Україні є автоматичною. Її проводять кожного року в березні, починаючи з 2019 року.»
+
+15
TAN72
TAN72
26 февраля 2025, 9:47
#
Бездельникам всю жизнь не работавшие,подымут пенсию 😂
+
0
Hennady
Hennady
26 февраля 2025, 12:09
#
«Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Це дозволить більш справедливо розподілити обмежений фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для українців, які отримують найменші виплати.»

Тобто, якщо пенсія 3000, то добавка буде 345 грн., а якщо 50000, то 1500 грн.
Ось це і є «справедливість»… Хто виживає на 3000 — йому буде достатньо і 345 грн., а хто бідує на 50000 — його треба більше підтримати.
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