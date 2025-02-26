Индексация пенсий: Кто получит повышение на 11,5% с 1 марта

В Украине с 1 марта 2025 г. состоится индексация пенсий. Для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

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Что известно

«С 1 марта проводим индексацию пенсий. Для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%», — сообщил Шмыгаль. По его словам, минимальный размер повышения пенсий будет составлять не менее 100 гривен.

«И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии, внедряем максимальный размер индексации — до 1500 гривен», — добавил премьер.

Размер индексации

Размер индексации исчислен на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен — 12%; рост средней заработной платы за 2022−2024 гг. — 11%.

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

«Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии при индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Обращаем внимание, что 1 апреля также состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

В то же время, будут действовать временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий.

Размер повышения по результатам индексации будет ограничен до 1500 грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Это позволит более справедливо распределить ограниченный финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для украинцев, получающих наименьшие выплаты.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.