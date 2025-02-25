В работе Приватбанка произошел сбой

Вечером 25 февраля в работе сервисов Приватбанка произошел сбой. В частности, не работают терминалы оплаты ПриватБанка на кассе в магазине Novus. Об этом сообщила журналистка «Минфина».

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Кроме того, некоторые пользователи не могут войти в Приват24.

«Что с приложением Приват24? Почему не работает? На этапе авторизации отвечает произошедшая неизвестная ошибка. Приват-Бизнес тоже не запускается», — написал пользователь в комментарии под последним потом ПриватБанка в Facebook.