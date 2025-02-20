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20 февраля 2025, 18:52 Читати українською

Средняя сумма снятия наличных в банкоматах в 2024 году выросла на 19%

В 2024 году средняя сумма сделки по снятию наличных денег в банкоматах выросла на 19%, до 5 034 грн. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ за февраль.

В 2024 году средняя сумма сделки по снятию наличных денег в банкоматах выросла на 19%, до 5 034 грн.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что в собственной сети банкоматов банка-эмитента карты пользователи снимают в среднем 5358 грн. В банкоматах других банков-резидентов — 3879 грн.

За рубежом величина одного снятия почти вдвое больше, чем в Украине — 8 791 грн.

В четвертом квартале количество активных платежных карт существенно увеличилось у всех групп банков — до 58,7 тысячи. Наибольший рост произошел в ПриватБанке и частных банках.

Количество банкоматов за год сократилось с 29,1 до 29 тысяч. Зато сеть платежных терминалов росла. В целом за 2024 год участники рынка увеличили сеть на 53,6 тыс. терминалов, до 523 тысяч.

Количество платежей картами в магазинах за год увеличилось на 18%. По объемам таких платежей темпы прироста в Украине сохраняются, а за границей замедляются.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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