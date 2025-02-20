В Налоговой напомнили юрлицам-собственникам международного бизнеса об отчете о КИК

Юрлица-владельцы международного бизнеса до 3 марта должны отчитаться о контролируемых иностранных компаниях. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

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Отчет

Украинские юридические лица, имеющие контролируемые иностранные компании (КИК), обязаны подать соответствующий Отчет в налоговый орган до 3 марта 2025 включительно. Физические лица, имеющие КИК, отчитываются до 1 мая 2025 года.

Кто должен представлять отчет о КИК

Контролирующими лицами КИК могут быть юридические и физические лица-резиденты Украины, которые:

владеют более 50% доли в КИК;

имеют не менее 10% доли в КИК, если совокупно резиденты Украины владеют более 50%;

осуществляют фактический контроль за КИК (распоряжаются активами, доходами, принимают управленческие решения).

Юридические лица представляют отчет вместе с декларацией о налоге на прибыль предприятий.

К отчету прилагаются заверенные должным образом копии финансовой отчетности КИК, подтверждающие размер прибыли КИК за отчетный год.

В Отчете о КИК указываются:

Название, адрес, ОПФ, регистрационные номера КИК, доля контролирующего лица, структура владения (если доля опосредована).

Доходы по финотчетности, скорректированная прибыль, основания для освобождения от налогообложения.

Дивиденды, выплаченная прибыль, операции с нерезидентами (связанными лицами и юрисдикциями, включенными в Постановление КМУ).

Количество работников, прибыль от постоянного представительства в Украине.