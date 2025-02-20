Юрлица-владельцы международного бизнеса до 3 марта должны отчитаться о контролируемых иностранных компаниях. Об этом говорится в сообщении Налоговой.
В Налоговой напомнили юрлицам-собственникам международного бизнеса об отчете о КИК
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Отчет
Украинские юридические лица, имеющие контролируемые иностранные компании (КИК), обязаны подать соответствующий Отчет в налоговый орган до 3 марта 2025 включительно. Физические лица, имеющие КИК, отчитываются до 1 мая 2025 года.
Кто должен представлять отчет о КИК
Контролирующими лицами КИК могут быть юридические и физические лица-резиденты Украины, которые:
- владеют более 50% доли в КИК;
- имеют не менее 10% доли в КИК, если совокупно резиденты Украины владеют более 50%;
- осуществляют фактический контроль за КИК (распоряжаются активами, доходами, принимают управленческие решения).
Юридические лица представляют отчет вместе с декларацией о налоге на прибыль предприятий.
К отчету прилагаются заверенные должным образом копии финансовой отчетности КИК, подтверждающие размер прибыли КИК за отчетный год.
В Отчете о КИК указываются:
- Название, адрес, ОПФ, регистрационные номера КИК, доля контролирующего лица, структура владения (если доля опосредована).
- Доходы по финотчетности, скорректированная прибыль, основания для освобождения от налогообложения.
- Дивиденды, выплаченная прибыль, операции с нерезидентами (связанными лицами и юрисдикциями, включенными в Постановление КМУ).
- Количество работников, прибыль от постоянного представительства в Украине.
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