Meta проложит самый длинный в мире подводный интернет-кабель для развития ИИ (карта)

Компания Meta объявила о запуске телекоммуникационного проекта Waterworth — самого длинного в мире подводного интернет-кабеля, который охватит более 50 000 км, что превышает длину экватора Земли (около 40 075 км), и соединит пять континентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Проект обеспечит высокоскоростную связь между США, Индией, Бразилией, Южной Африкой и другими ключевыми регионами.

Проект Waterworth станет многомиллиардной многолетней инвестицией для усиления масштаба и надежности мировых цифровых магистралей путем открытия трех новых океанских коридоров с высокоскоростным подключением, необходимым для внедрения инноваций искусственного интеллекта (ИИ) по всему миру.

Кабель будет содержать 24 оптоволоконные пары по сравнению со стандартными 8−16 парами волокон других новых систем, что обеспечит сверхвысокую пропускную способность для обработки данных и развития ИИ.

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Meta также внедряет передовые инженерные решения для повышения надежности кабеля. Он будет прокладываться на глубинах до 7 000 метров и получит специальную защиту в зонах повышенного риска, таких как прибрежные районы, где возможны повреждения от якорей судов.

Общая сумма инвестиций и точные сроки реализации проекта остаются неразглашенными. Известно лишь, что Waterworth станет масштабной многолетней инвестицией стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Подводные кабели обеспечивают более 95% межконтинентального интернет-трафика, что гарантирует стабильную цифровую связь, видеостриминг, онлайн-платежи и другие услуги.

В Meta отмечают, что Waterworth будет способствовать укреплению экономического сотрудничества, цифровой интеграции и созданию новых возможностей для технологического развития, в частности, в Индии, где наблюдается значительный рост и инвестиции в цифровую инфраструктуру.