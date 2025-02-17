Южная Корея заблокировала загрузку китайского ИИ DeepSeek

Южнокорейский орган по защите персональных данных сообщил, что новые загрузки китайского ИИ-приложения DeepSeek в стране были прекращены после того, как компания признала, что не учла некоторые правила защиты личной информации. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Согласно заявлению Комиссии по защите персональных данных (PIPC), сервис приложения возобновится после внесения необходимых изменений в соответствии с законодательством о конфиденциальности.

Решение, вступившее в силу в субботу, направлено на блокировку новых загрузок, однако вебверсия DeepSeek остается доступной в стране, отметили в ведомстве.

На прошлой неделе китайский стартап назначил юридических представителей в Южной Корее и признал, что частично пренебрегал требованиями местного законодательства о защите данных, сообщили в PIPC.

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В прошлом месяце аналогичное решение принял итальянский регулятор по защите персональных данных Garante, обязав DeepSeek заблокировать свой чат-бот в стране из-за несоответствия политики конфиденциальности.

На вопрос о предыдущих шагах правительственных структур Южной Кореи по блокированию DeepSeek представитель МИД Китая на брифинге 6 февраля заявил, что китайское правительство придает большое значение защите данных и соблюдает соответствующее законодательство.

Он также подчеркнул, что Пекин никогда не потребует от компаний или физических лиц собирать или хранить данные с нарушением закона.

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Напомним

«Минфин» писал, что эксперты из компании Wiz Research, специализирующейся на облачной безопасности, обнаружили утечку базы данных DeepSeek, содержащую историю чатов, частные ключи, детали бэкенда и другую конфиденциальную информацию.