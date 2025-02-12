Один из крупнейших государственных банков начал сотрудничество с Фондом Президента Украины

11 февраля Sense Bank и Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта объявили о начале долгосрочного сотрудничества, направленного на развитие молодежи.

В официальном заявлении указано, что стороны сосредоточатся на усилении поддержки талантливой молодежи, а также на организации совместных образовательных мероприятий с участием отечественных и мировых экспертов для развития человеческого капитала Украины.

Со стороны Sense Bank документ подписал Глава Правления Алексей Ступак, подчеркнув важность этого шага для банка.

«Поддержка молодых талантливых украинцев — ключевое стратегическое направление работы Sense Bank как государственного банка, ведь именно молодежь является основой будущего страны. Наша команда рада начать сотрудничество с Фондом Президента Украины, потому что, объединив усилия и экспертизу, вместе мы создадим больше возможностей для учеников и студентов для их дальнейшей самореализации в пределах Украины».

Ольга Будник, Советник — уполномоченная Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины, отметила:

«Когда бизнес подключается к поддержке талантливой молодежи, это стратегическая инвестиция в будущее страны и ее конкурентоспособность. Такое взаимодействие создает новые инструменты для молодых украинцев реализовать себя здесь, в Украине. Благодарю Sense Bank за партнерство с Фондом Президента Украины. Это сотрудничество станет еще одним шагом к развитию экосистемы возможностей, которая помогает молодежи раскрыть и реализовать свой потенциал в Украине, расти профессионально и вносить вклад в развитие государства».

В ближайшее время станут известны первые шаги в рамках взаимодействия Sense Bank и Фонда Президента Украины.

Справка:

Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта — это институция, которая обеспечивает развитие и поддержку талантливых украинцев в сфере образования, науки и спорта для восстановления и реализации человеческого потенциала, усиления лидерских позиций Украины в мире, ведь человеческий капитал — наша движущая сила.

Sense Bank — один из крупнейших государственных банков Украины, который внедряет технологические инновации и продукты. Sense Bank активно поддерживает общественно важные проекты в области образования, спорта и всестороннего развития украинской молодежи для перспективного будущего Украины.

В частности, банк сотрудничает с украинскими университетами, на базе которых открывает научно-экспериментальные лаборатории Sense Lab, а также проводит лекции по профориентации и финансовой грамотности для учеников и студентов.