Приватбанк уплатил 40,9 млрд гривен налога в бюджет

Государственный Приватбанк объявил о своих финансовых результатах за 2024 год, поражающих своими масштабами. Банк получил значительную прибыль и уплатит в государственный бюджет рекордную сумму налога на прибыль.

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Ключевые факты:

Прибыль Приватбанка до налогообложения за 2024 год составила 81 миллиард гривен.

Чистая прибыль банка достигла 40,1 миллиарда гривен, что на 6% больше, чем в 2023 году.

Приватбанк уплатит в бюджет страны рекордные 40,9 миллиарда гривен налога на прибыль.

Чистый кредитный портфель банка с начала 2024 года увеличился на 20,7 млрд грн, превысив 112 млрд грн.

Средства на счетах клиентов за год выросли более чем на 10%.

Операционные расходы банка за 2024 год выросли лишь на 8% по сравнению с 2023 годом, что ниже уровня годовой инфляции.

Деятельность банка

В Приватбанке объяснили, что основой их финансового успеха являются стабильные чистые процентные и комиссионные доходы, что свидетельствует об эффективности выбранной бизнес-модели.

Оценка от Министерства финансов

Замминистра финансов Юрий Драганчук высоко оценил результаты Приватбанка за 2024 год. Он отметил, что уплата более 40,9 миллиарда гривен налога на прибыль оказывает непосредственное положительное влияние на макроэкономическую стабильность страны.