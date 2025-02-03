Visa назначила новую руководительницу для украинского офиса

Платежная система Visa объявила о назначении Татьяны Черной на должность вице-президента и региональной менеджерки в Украине. В этой должности она будет отвечать за операционную деятельность компании и стратегию развития на украинском рынке. Об этом сообщила пресс-служба Visa.

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Основные задачи новой руководительницы

Татьяна Черная сосредоточится на расширении инновационных решений и цифровых платежей Visa, а также улучшении услуг для партнеров, банков, торговцев и держателей карт. Она будет подчиняться Кристине Дорош, старшей вице-президентке и региональной менеджерке Visa в 17 странах.

Татьяна Чорная / Фото пресс-службы Visa

Опыт Татьяны Черной

Черная работает в Visa с 2019 года, где до этого отвечала за развитие бизнеса в Украине. До прихода в Visa она семь лет работала в компании-конкуренте, а также имеет опыт работы в Приват, анке и других коммерческих банках.

Предыдущая руководительница

Черная сменила в должности Светлану Чирву, руководившую украинским офисом Visa с 2019 года.