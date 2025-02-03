Платежная система Visa объявила о назначении Татьяны Черной на должность вице-президента и региональной менеджерки в Украине. В этой должности она будет отвечать за операционную деятельность компании и стратегию развития на украинском рынке. Об этом сообщила пресс-служба Visa.
Visa назначила новую руководительницу для украинского офиса
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Основные задачи новой руководительницы
Татьяна Черная сосредоточится на расширении инновационных решений и цифровых платежей Visa, а также улучшении услуг для партнеров, банков, торговцев и держателей карт. Она будет подчиняться Кристине Дорош, старшей вице-президентке и региональной менеджерке Visa в 17 странах.
Татьяна Чорная / Фото пресс-службы Visa
Опыт Татьяны Черной
Черная работает в Visa с 2019 года, где до этого отвечала за развитие бизнеса в Украине. До прихода в Visa она семь лет работала в компании-конкуренте, а также имеет опыт работы в Приват, анке и других коммерческих банках.
Предыдущая руководительница
Черная сменила в должности Светлану Чирву, руководившую украинским офисом Visa с 2019 года.
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Комментарии - 2
це ***…
чому не казати нормально, все одно в реєстрах і на документах вона КЕРІВНИК буде
Є нормальна машина — а є дитяча машинКА
Є майстер — а є якась майстерКА
Є серйозник керівник — а є якась там керівниЦЯ, або ще можна керівниЧКА)
ці фемінітиви звучать наче зменшувально пестливе щось, що зображує неповноцінність і відмінність між МАШИНОЮ і машинКОЮ
для чого займатися цією єрундою, якщо в слова традиційно не існує іншого закінчення… з директором чи керівником можна серйозно говорити, бо посада сама за себе каже, а коли чуєш «керівниця» або «директорка» то це звучить наче важливу і серйозну посаду людини заради жарту вирішили принизити, ну, ось там в нас директор, ось там в нас директорка…
це коли в людей вже фемінітив головного мозку, поставте фемінітиви до слів: аналітик, повар, полковник, солдат, воїн, сантехнік, генерал, комірник
поставте фемінітиви до слів: аналітик, повар, полковник, солдат, воїн, сантехнік, генерал, комірник