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3 февраля 2025, 11:14 Читати українською

Visa назначила новую руководительницу для украинского офиса

Платежная система Visa объявила о назначении Татьяны Черной на должность вице-президента и региональной менеджерки в Украине. В этой должности она будет отвечать за операционную деятельность компании и стратегию развития на украинском рынке. Об этом сообщила пресс-служба Visa.

Платежная система Visa объявила о назначении Татьяны Черной на должность вице-президента и региональной менеджерки в Украине.
Фото Pixabay

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Основные задачи новой руководительницы

Татьяна Черная сосредоточится на расширении инновационных решений и цифровых платежей Visa, а также улучшении услуг для партнеров, банков, торговцев и держателей карт. Она будет подчиняться Кристине Дорош, старшей вице-президентке и региональной менеджерке Visa в 17 странах.

Татьяна Чорная / Фото пресс-службы Visa

Опыт Татьяны Черной

Черная работает в Visa с 2019 года, где до этого отвечала за развитие бизнеса в Украине. До прихода в Visa она семь лет работала в компании-конкуренте, а также имеет опыт работы в Приват, анке и других коммерческих банках.

Предыдущая руководительница

Черная сменила в должности Светлану Чирву, руководившую украинским офисом Visa с 2019 года.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Я_ __
Я_ __
3 февраля 2025, 11:43
#
«керівницю, віцепрезидентки, менеджерки»

це ***…

чому не казати нормально, все одно в реєстрах і на документах вона КЕРІВНИК буде

Є нормальна машина — а є дитяча машинКА
Є майстер — а є якась майстерКА
Є серйозник керівник — а є якась там керівниЦЯ, або ще можна керівниЧКА)

ці фемінітиви звучать наче зменшувально пестливе щось, що зображує неповноцінність і відмінність між МАШИНОЮ і машинКОЮ

для чого займатися цією єрундою, якщо в слова традиційно не існує іншого закінчення… з директором чи керівником можна серйозно говорити, бо посада сама за себе каже, а коли чуєш «керівниця» або «директорка» то це звучить наче важливу і серйозну посаду людини заради жарту вирішили принизити, ну, ось там в нас директор, ось там в нас директорка…

це коли в людей вже фемінітив головного мозку, поставте фемінітиви до слів: аналітик, повар, полковник, солдат, воїн, сантехнік, генерал, комірник
+
0
Я_ __
Я_ __
3 февраля 2025, 11:46
#
«керівницю, віцепрезидентки, менеджерки»

поставте фемінітиви до слів: аналітик, повар, полковник, солдат, воїн, сантехнік, генерал, комірник
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