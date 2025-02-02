Тайвань запретил государственным учреждениям использовать DeepSeek

Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологию китайского стартапа по искусственному интеллекту DeepSeek. На такой шаг правительство ушло из соображений безопасности, сообщает Bloomberg.

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В январе 2024 г. компания DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, вызывая тревогу на международном уровне своей конкурентоспособностью с ведущими мировыми ИИ-ботами.

Модель DeepSeek была разработана и, похоже, обучена долею стоимости платформ конкурентов, что свидетельствует о том, что продвинутые приложения с искусственным интеллектом можно создавать без огромных инвестиций в аппаратное обеспечение.

Бесплатное одноименное приложение компании также завоевало популярность во всем мире, возглавив рейтинги мобильных загрузок во многих странах.

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Но на пути роста DeepSeek уже появляются препятствия, поскольку правительства и бизнес рассматривают его потенциальные последствия для кибербезопасности и возможность того, что данные и другая информация, собранная компанией Ханчжоу, могут быть переданы правительству Китая.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что ни одна официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая его китайское происхождение.

«Это продукт, который ставит под угрозу национальную информационную безопасность», — говорится в заявлении министерства.

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Напомним

«Минфин» писал, что эксперты из компании Wiz Research, специализирующейся на облачной безопасности, обнаружили утечку базы данных DeepSeek, содержащую историю чатов, частные ключи, детали бэкенда и другую конфиденциальную информацию.