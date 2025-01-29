Компания HD Hyundai открыла представительство в Украине

Южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution официально открыла представительство в Киеве и планирует создать таможенно-логистический хаб для тяжелой строительной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Во вторник, 28 января, в Киеве состоялось официальное открытие представительства компании с участием руководства во главе со старшим вице-президентом HD Hyundai XiteSolution и HD Hyundai Infracore, руководителем HD Hyundai Group по проектам восстановления Украины Мун Чже-Йонгом, а также представителей правительства, Министерства экономики и Министерства развития общин и территорий Украины.

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, компания демонстрирует комплексный подход сотрудничества, включающий в себя открытие офиса, сервиса, обучения, локализацию производства и сотрудничество с украинскими компаниями.

«Украина имеет потенциал стать самым большим рынком для возобновления этого десятилетия», — отметил Телюпа.

В ходе презентации компания объявила о намерениях активно приобщиться к проектам восстановления. HD Hyundai XiteSolution изучает возможности размещения производственных мощностей для крупноузловой сборки отдельных видов тяжелой строительной техники в Украине.

Дополнительно компания планирует открыть таможенно-логистический хаб для строительной техники и продукции Hyundai в одной из западных областей Украины, а также создать три современных тренинговых центра для обучения пользователей и обслуживающего персонала тяжелой техники.

Первые тренинговые центры будут расположены в Киевской и Львовской областях и будут оснащены соответствующей техникой, симуляторами и полигонами для обучения работе с тяжелой техникой.

Особое внимание будет уделяться работе с оборудованием, отвечающим стандартам Tier 4 Interim и Tier 4 Final. В планах компании также обновление учебного центра Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры в Белой Церкви Киевской области.

HD Hyundai XiteSolution

HD Hyundai XiteSolution — субхолдинговая компания HD Hyundai Group, координирующая деятельность группы в сфере тяжелого оборудования, строительной и промышленной техники, объединяя два дочерних предприятия HD Hyundai Construction Equipment и HD Hyundai Infracore.

В 2023 году HD Hyundai Construction Equipment направила пять гусеничных экскаваторов в Николаевскую область для неотложных нужд по восстановлению инфраструктуры. Компания планирует передать еще 30 единиц техники на нужды ГСЧС в 2025 году.