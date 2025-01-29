Е-гривна: НБУ готовит пилотный проект по внедрению цифровой валюты

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Что известно

По словам Шабана, е-гривна должна стать дополнением к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах. Это не будет их заменитель, а только дополнительная возможность, которую можно использовать по желанию.

«Однако на сегодняшний день решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято», — говорит Шабан.

Он отмечает, что помочь в принятии такого решения может быть пилотный проект, подготовка к которому уже началась. Его планируется провести на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) и в открытой среде, с реальными пользователями и предоставителями платежных услуг. Это позволит убедиться, способна ли е-гривна выполнять функции денег, удовлетворять ли она потребности пользователей, эффективна ли ее программность.

Что такое е-гривна

Шабан сообщил, что е-гривна — цифровые деньги НБУ электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк. Такое определение содержит закон Украины «О платежных услугах».

«То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка», — рассказал замглавы НБУ.

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В случае принятия решения о введении, е-гривна будет законным платежным средством в Украине и будет существовать только в безналичной форме — как дополнение к наличной и безналичной форме денег. Она должна выполнять все функции денег, доступные в использовании для всех без исключений категорий пользователей.

Предполагается, что у пользователей будет возможность с помощью е-гривны осуществлять все возможные типы платежных операций в Украине, в частности:

переводы между физическими лицами (переводы между кошельками пользователей);

оплату товаров и услуг;

платежи в пользу государства;

благотворительные платежи;

получать заработную плату и другие доходы, социальные выплаты.

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