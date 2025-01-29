Национальный банк Украины изучает целесообразность внедрения собственной розничной цифровой валюты (CBDC) — е-гривны. Сейчас готовится пилотный проект. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Е-гривна: НБУ готовит пилотный проект по внедрению цифровой валюты
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Что известно
По словам Шабана, е-гривна должна стать дополнением к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах. Это не будет их заменитель, а только дополнительная возможность, которую можно использовать по желанию.
«Однако на сегодняшний день решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято», — говорит Шабан.
Он отмечает, что помочь в принятии такого решения может быть пилотный проект, подготовка к которому уже началась. Его планируется провести на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) и в открытой среде, с реальными пользователями и предоставителями платежных услуг. Это позволит убедиться, способна ли е-гривна выполнять функции денег, удовлетворять ли она потребности пользователей, эффективна ли ее программность.
Что такое е-гривна
Шабан сообщил, что е-гривна — цифровые деньги НБУ электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк. Такое определение содержит закон Украины «О платежных услугах».
«То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка», — рассказал замглавы НБУ.
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В случае принятия решения о введении, е-гривна будет законным платежным средством в Украине и будет существовать только в безналичной форме — как дополнение к наличной и безналичной форме денег. Она должна выполнять все функции денег, доступные в использовании для всех без исключений категорий пользователей.
Предполагается, что у пользователей будет возможность с помощью е-гривны осуществлять все возможные типы платежных операций в Украине, в частности:
- переводы между физическими лицами (переводы между кошельками пользователей);
- оплату товаров и услуг;
- платежи в пользу государства;
- благотворительные платежи;
- получать заработную плату и другие доходы, социальные выплаты.
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Комментарии - 2
е рубль
е долар
договорняков нету
колитесь шмурдей и живите