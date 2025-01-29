Е-гривна: НБУ готовит пилотный проект по внедрению цифровой валюты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 января 2025, 10:48 Читати українською

Е-гривна: НБУ готовит пилотный проект по внедрению цифровой валюты

Национальный банк Украины изучает целесообразность внедрения собственной розничной цифровой валюты (CBDC) — е-гривны. Сейчас готовится пилотный проект. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Национальный банк Украины изучает целесообразность внедрения собственной розничной цифровой валюты (CBDC) — е-гривны.
Фото: depositphotos

Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По словам Шабана, е-гривна должна стать дополнением к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах. Это не будет их заменитель, а только дополнительная возможность, которую можно использовать по желанию.

«Однако на сегодняшний день решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято», — говорит Шабан.

Он отмечает, что помочь в принятии такого решения может быть пилотный проект, подготовка к которому уже началась. Его планируется провести на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) и в открытой среде, с реальными пользователями и предоставителями платежных услуг. Это позволит убедиться, способна ли е-гривна выполнять функции денег, удовлетворять ли она потребности пользователей, эффективна ли ее программность.

Что такое е-гривна

Шабан сообщил, что е-гривна — цифровые деньги НБУ электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк. Такое определение содержит закон Украины «О платежных услугах».

«То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка», — рассказал замглавы НБУ.

Читайте: НБУ планирует провести открытое тестирование е-гривны в следующем году

В случае принятия решения о введении, е-гривна будет законным платежным средством в Украине и будет существовать только в безналичной форме — как дополнение к наличной и безналичной форме денег. Она должна выполнять все функции денег, доступные в использовании для всех без исключений категорий пользователей.

Предполагается, что у пользователей будет возможность с помощью е-гривны осуществлять все возможные типы платежных операций в Украине, в частности:

  • переводы между физическими лицами (переводы между кошельками пользователей);
  • оплату товаров и услуг;
  • платежи в пользу государства;
  • благотворительные платежи;
  • получать заработную плату и другие доходы, социальные выплаты.

Читайте также: На сайте НБУ появилась страница об е-гривне

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Tido oss
Tido oss
29 января 2025, 10:56
#
Е гривна
е рубль
е долар
договорняков нету
колитесь шмурдей и живите
+
0
Sarevok
Sarevok
29 января 2025, 10:59
#
ЕГулаг
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GuitarHero, Tido oss, Sarevok и 38 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами