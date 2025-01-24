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24 января 2025, 12:30 Читати українською
Банковское приложение Alliance имеет полмиллиона загрузок за 5 месяцев
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
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