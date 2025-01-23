В помощь работе Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственной налоговой службе
БЭБ возьмется за продавцов Apple
В помощь работе Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственной налоговой службе
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Что известно
«Убежден, мы вместе должны принять и как можно скорее победить тень в этом секторе», — написал он.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Видимо пренадлежит он какому то депутату.