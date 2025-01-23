БЭБ возьмется за продавцов Apple

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2025, 12:25 Читати українською

БЭБ возьмется за продавцов Apple

В помощь работе Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственной налоговой службе Комитет В Р принял решение о детенизации рынка электроники. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Данило Гетманцев.

В помощь работе Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственной налоговой службе Комитет В Р принял решение о детенизации рынка электроники.
Фото: antikor.com.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Убежден, мы вместе должны принять и как можно скорее победить тень в этом секторе», — написал он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+135
Riojas
Riojas
23 января 2025, 12:33
#
На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает ©
+
+60
Strain
Strain
23 января 2025, 12:41
#
Я смотрю они упорно не хотят замечать магазин Stylus который уже десятилетие торгует полным серяком с большими скидками и без фискальных чеков.
Видимо пренадлежит он какому то депутату.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
23 января 2025, 13:09
#
Но-но, не трогайте мне стилус, они мне технику сони привозят на второй день после выхода, задолго до официалов.
+
+90
Я_ __
Я_ __
23 января 2025, 12:51
#
Якби БЕБ були б зацікавленні в притягненні когось до відповідальності і розкритті реальних злочинів на дуже і дуже великі суми, то достатньо було б зайти на prozzoro і подивитися тендери місцевих, селищних рад і інших державних органів :)
+
+105
Strain
Strain
23 января 2025, 13:30
#
Всё еще проще. Идёте к любому врачу или сотруднику ТЦК домой и находите под матрасом миллионы долларов.
+
0
SamBB
SamBB
23 января 2025, 14:44
#
Назвами магазинів в цьому рішенні щипач кагбе намекає що потрібно їхати домовлятись поки не общипали :)))
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 января 2025, 14:45
#
Просто надо совмещать поездки на отдых и покупать в эмиратах . В этом году не получилось , пришлось купить по негуманной цене , цена 16 на максималках — 2300 долл … это пипец . куда еще подымать то .
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 39 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами