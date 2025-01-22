Компенсация за покупку украинской техники: Минэкономики расширило список

Министерство экономики расширило список отечественной техники и оборудования, покупатели которой могут получить 15% компенсации ее стоимости (без НДС). Теперь в перечне 447 наименований от 19 производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Отмечается, что значительная часть более 300 новых наименований — это энергетическое оборудование: трансформаторы различной мощности, солнечные электростанции, электрораспределительное оборудование.

«В условиях постоянных атак врага его наличие в достаточном количестве чрезвычайно важно для стабильной работы нашей энергосистемы и быстрого восстановления поврежденных объектов. Возвращение государством 15% стоимости делает эту промышленную продукцию более доступной покупателям, и в то же время гарантирует стабильно высокий спрос производителям», — подчеркнул заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Кроме энергетического оборудования в перечне появились новые модели пассажирских лифтов и городских автобусов. Всего в программу компенсации добавлена продукция пяти новых компаний:

ООО «Запорожский Автомобилестроительный завод»,

ООО «Завод ЭлектронМаш»,

ООО «Укрэлектроаппарат»,

ООО «Тер Сан Энерджи»,

ООО «Интелдом».

Чтобы получить компенсацию 15% стоимости приобретенной техники или оборудования, предприятие должно выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимое оборудование и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

В течение 2024 года участниками программы стали 23 банка. А с 16 января к этому перечню присоединился и Приватбанк. Полный список банков можно посмотреть по этой ссылке.