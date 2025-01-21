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21 января 2025, 12:16 Читати українською

США выходят из глобального соглашения о 15% налоге для корпораций

Президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически предусматривающий выход Соединенных Штатов из соглашения Global Tax Deal о пересмотре налогообложения крупных транснациональных корпораций. Об этом пишет Лига.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически предусматривающий выход Соединенных Штатов из соглашения Global Tax Deal о пересмотре налогообложения крупных транснациональных корпораций.
Фото: depositphotos

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Что известно

В документе на сайте Белого дома указано, что глобальное налоговое соглашение «не имеет силы или действия в Соединенных Штатах».

Трамп считает, что соглашение, разработанное под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, имеет два проблемных аспекта. Во-первых, она разрешает экстерриториальную юрисдикцию над американскими доходами, а во-вторых, ограничивает способность США внедрять налоговую политику в интересах американского бизнеса и работников.

Президент США поручил проинформировать ОЭСР, что какие-либо обязательства, взятые предыдущей администрацией по Global Tax Deal, не имеют юридической силы на территории Соединенных Штатов Америки без решения Конгресса.

Он также поручил провести расследование возможных дискриминационных налоговых правил других стран и разработать защитные меры в течение 60 дней.

Напомним

Глобальное налоговое соглашение было согласовано в 2021 году, когда президентом США был Джо Байден. Тогдашнее министерство финансов США Джанет Йеллен поддержало соглашение, но Конгресс США так и не принял необходимые меры для имплементации соглашения.

Источник: Минфин
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