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9 января 2025, 12:33 Читати українською

Количество кибератак на Украину за год выросло на 70%

В 2024 году количество кибератак на Украину выросло почти на 69,8%, достигнув 4 315 инцидентов, по сравнению с 2 541 годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

В 2024 году количество кибератак на Украину выросло почти на 69,8%, достигнув 4 315 инцидентов, по сравнению с 2 541 годом ранее.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что чаще всего злоумышленники атакуют местные власти, правительство и правительственные организации, сектор безопасности и обороны, энергетический сектор, коммерческие организации, телекоммуникации.

Наиболее распространенными типами инцидентов являются распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг, вредоносное подключение, компрометация аккаунта или системы.

Целью злоумышленников является угон чувствительной информации, а также уничтожение данных и информационных систем.

Правительственная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA отмечает, что сейчас наблюдается устойчивая тенденция роста кибератак прежде всего на критически важную инфраструктуру Украины.

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Враг не оставляет попыток дестабилизировать нашу страну и с помощью кибероружия. Это свидетельствует о том, что противостояние в киберпространстве остается одной из самых горячих точек войны.

В правительственной команде предполагают, что Россия продолжит применять все возможные методы для получения информации важной для врага. Не будут прекращаться и деструктивные атаки против объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетики.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
9 января 2025, 13:01
#
«Кількість кібератак на Україну за рік зросла на 70%»

І скільки з них були вдалими, а скільки ні? Скільки атак вдалося відбити? Як розуміти по цій інформації, чи справляються відповідні спеціалісти з своєю роботою, чи їх треба звільнити і посадити на їх місце інших людей.
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0
KValera
KValera
9 января 2025, 14:08
#
Я_ __. Ви що не слухаєте міністра цифрової трансформації? Він же вже давно сказав «Роль кібербезпеки трохи перебільшена»
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