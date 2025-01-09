В 2024 году количество кибератак на Украину выросло почти на 69,8%, достигнув 4 315 инцидентов, по сравнению с 2 541 годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Количество кибератак на Украину за год выросло на 70%
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Отмечается, что чаще всего злоумышленники атакуют местные власти, правительство и правительственные организации, сектор безопасности и обороны, энергетический сектор, коммерческие организации, телекоммуникации.
Наиболее распространенными типами инцидентов являются распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг, вредоносное подключение, компрометация аккаунта или системы.
Целью злоумышленников является угон чувствительной информации, а также уничтожение данных и информационных систем.
Правительственная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA отмечает, что сейчас наблюдается устойчивая тенденция роста кибератак прежде всего на критически важную инфраструктуру Украины.
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Враг не оставляет попыток дестабилизировать нашу страну и с помощью кибероружия. Это свидетельствует о том, что противостояние в киберпространстве остается одной из самых горячих точек войны.
В правительственной команде предполагают, что Россия продолжит применять все возможные методы для получения информации важной для врага. Не будут прекращаться и деструктивные атаки против объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетики.
Напомним
«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
Комментарии - 2
І скільки з них були вдалими, а скільки ні? Скільки атак вдалося відбити? Як розуміти по цій інформації, чи справляються відповідні спеціалісти з своєю роботою, чи їх треба звільнити і посадити на їх місце інших людей.